Hoy, 8 de abril de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presenta poco nuboso, con algunas nubes altas y una baja probabilidad de brumas y bancos de niebla en el litoral por la mañana. Las temperaturas experimentarán un ascenso y el viento será flojo, variando de dirección. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 8 de abril

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 13 grados, la sensación térmica se siente un poco más cálida, como si el sol, que saldrá a las 07:23, se preparara para brillar con fuerza. La brisa suave, con vientos de hasta 10 km/h, acaricia la piel, haciendo que el ambiente se sienta fresco y agradable. No hay riesgo de lluvia, lo que permite que los barceloneses salgan a disfrutar de la jornada sin preocupaciones.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, aunque algunas nubes podrían asomarse tímidamente. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20 grados y la sensación térmica se elevará hasta los 21, creando un ambiente cálido y acogedor. La humedad, que oscilará entre un 50% y un 90%, puede hacer que el aire se sienta un poco cargado, pero nada que impida disfrutar de la luz del sol hasta su puesta a las 20:23. Así, la jornada se presenta como una oportunidad perfecta para pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y lluvias a la vista

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento soplará con fuerza, alcanzando hasta 20 km/h y las lluvias se harán presentes, especialmente en la tarde, cuando la temperatura máxima podría llegar a los 21 grados.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta tranquila, la tarde traerá consigo un descenso térmico y una sensación más fría, con mínimas de 11 grados. La humedad, que oscilará entre el 60 y el 100%, puede resultar agobiante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo promete ser un desafío para los más desprevenidos.

Cielo despejado y viento suave en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:22. La temperatura mínima se sitúa en 11°C, pero la sensación térmica puede llegar a ser un poco más fresca. A medida que avanza la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 19°C, con una humedad relativa que se mantendrá en un 55%, lo que hará que el ambiente sea más agradable.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 21°C. No se espera lluvia en todo el día, lo que permitirá disfrutar de una jornada tranquila. Sin embargo, el viento soplará con cierta intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, así que es recomendable tenerlo en cuenta si se planea salir. La puesta del sol será a las 20:23, brindando un total de más de 13 horas de luz.

Cielo alternando nubes y claros en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 25 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable. Aunque se prevén algunas ráfagas de viento, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin sobresaltos.

Es un momento ideal para salir a pasear y disfrutar de las actividades al aire libre. La tranquilidad del día invita a aprovechar el tiempo en compañía de amigos o familiares, disfrutando de un café en una terraza o simplemente caminando por los parques.