Un cielo despejado dominará hoy, 8 de julio de 2026, en toda la provincia de Barcelona, aunque en el Prepirineo se desarrollará nubosidad diurna que podría dar lugar a chubascos dispersos ocasionalmente acompañados de tormentas. Las temperaturas seguirán elevadas, superando los 38-39 grados en el interior, con ligera variación en las zonas altas. El viento será flojo y variable, predominando del sur por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 8 de julio

Barcelona: calor intenso y viento suave

El cielo de Barcelona se despereza suavemente este día con una luminosidad que invita a disfrutar del aire libre. Durante la mañana, los termómetros comenzarán en torno a los 24 grados, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 23, debido a la baja humedad de la brisa. A medida que avanza la jornada, el viento del este soplará con suavidad, a unos 10 km/h, creando un ambiente agradable para salir a pasear.

Ya por la tarde, el termómetro tocará los 34 grados, ofreciendo momentos de calor intenso, pero con el consuelo de que no se prevé lluvia ni tormentas. La puesta del sol, a las 21:26, brindará una hermosa despedida al día, mientras que la humedad se mantendrá en niveles cómodos, asegurando que la atmósfera no se sienta pesada. Así, el tiempo se presenta ideal para disfrutar de la ciudad y de sus encantos.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris con nubes y viento

En L’ Hospitalet de Llobregat, el cielo se presenta gris y revuelto, presagiando un día marcado por sorpresas en el tiempo. La brisa fuerte comienza a hacerse notar, trayendo consigo nubes amenazadoras, mientras los primeros rayos de sol intentan abrirse paso en la neblina matutina que aún persiste en el aire.

Por la mañana, se espera una temperatura máxima de 35°C con sensaciones térmicas que pueden alcanzar el mismo umbral, contrastando con los 24°C de la tarde, cuando el viento soplará a 15 km/h y podría alcanzar rachas de hasta 35 km/h. Con una probabilidad de lluvia del 75%, es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparados para un descenso térmico por la noche, con una mínima de 23°C.

Día soleado con brisa fresca en Badalona

La jornada en Badalona comienza con un amanecer despejado que promete un día agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 23°C de mínima y los 35°C de máxima. A medida que avanza la mañana, el sol elevará la sensación térmica hasta unos cálidos 39°C, haciendo que el ambiente se sienta pesado. La brisa del viento, que soplará del sureste a unos 15 km/h, puede ofrecer algo de alivio, aunque se prevén rachas que pueden alcanzar los 35 km/h.

Durante la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado, pero no se esperan lluvias en todo el día. La humedad relativa será del 25% en su mínimo y alcanzará el 75% por la tarde, lo que acentuará la sensación de calor. Con el sol saliendo a las 06:25 y poniéndose a las 21:26, Badalona disfrutará de más de 15 horas de luz, ideal para disfrutar de actividades al aire libre antes de que caiga la noche.

Cielo despejado y ambiente cálido en Sabadell

La mañana se presenta con un tiempo estable, con temperaturas que oscilan entre los 21 y 24 grados. A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá similar, sin grandes cambios y se alcanzará una temperatura máxima de 39 grados. Aunque hay algunas brisas suaves, no se esperan lluvias, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Con este tiempo, será perfecto salir a pasear o disfrutar de un café en una terraza. Las condiciones invitan a realizar actividades al aire libre y aprovechar el día de manera tranquila y relajada.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET