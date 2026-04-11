Cielo poco nuboso por la mañana, que se tornará nuboso por la tarde con polvo en suspensión. Las temperaturas mínimas ascenderán en el Prepirineo, mientras que en el resto se mantendrán estables. Viento flojo que se intensificará al final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 11 de abril

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, mostrando un suave tono azul que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 15 grados y una brisa ligera del sureste, la jornada promete ser agradable. No se esperan lluvias, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, alcanzando una máxima de 23 grados. La humedad, aunque moderada, se mantendrá en un nivel cómodo, haciendo que la sensación térmica se alinee con el termómetro.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará un poco más cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 22 grados. El viento, que soplará a unos 10 km/h, será un compañero sutil, sin llegar a ser molesto. A medida que el sol se despida en el horizonte a las 20:26, la noche se presentará fresca, con mínimas de 14 grados, ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad bajo un cielo despejado.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 13 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza el día, el viento del sureste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 75 km/h, lo que podría alterar la rutina habitual de los habitantes.

La tarde traerá un ligero descenso térmico, con máximas que apenas alcanzarán los 24 grados. La sensación térmica se mantendrá en niveles frescos y la humedad podría resultar agobiante, con picos del 75%. Con la posibilidad de lluvias y un viento notable, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien antes de salir.

Cielo despejado y ambiente cálido en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:18. La temperatura mínima se sitúa en 12°C y aunque la sensación térmica puede llegar a ser un poco más fresca, no se espera lluvia en la mañana. A medida que avance la jornada, el sol irá calentando el ambiente, alcanzando una máxima de 23°C, con una humedad que, aunque no excesiva, puede hacer que el día se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero sin riesgo de precipitaciones. La brisa del sureste soplará a unos 10 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable estar atento. Con la puesta del sol a las 20:26, Badalona disfrutará de más de 13 horas de luz, ofreciendo un final de jornada agradable y templado.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 28 grados y aunque hay una leve posibilidad de lluvia en la tarde-noche, el viento será suave, lo que contribuirá a una sensación agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Aprovechar el buen tiempo puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de los pequeños momentos.