Hoy, 27 de julio de 2026, se esperan intervalos nubosos en buena parte de la provincia de Barcelona, con la posibilidad de chubascos débiles en el litoral durante la madrugada. Las temperaturas presentarán cambios ligeros, con un leve ascenso de las máximas en el interior y el viento será flojo y variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 27 de julio

Barcelona: brisa suave y sol cálido todo el día

El sol se despereza lentamente en Barcelona y aunque el cielo permanece mayormente despejado, la jornada del 16 de octubre se presenta con una suave brisa del sureste. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 30 grados, pero la sensación térmica podría llegar a alcanzar los 31, haciendo que el aire resulte un poco pesado a medida que avanza el día. Aunque hay un leve riesgo de chubascos por la mañana, se espera que el tiempo se mantenga seco hasta la noche.

A primera hora, la humedad relativa será alta, lo que puede hacer que la sensación de calor sea más pronunciada. Ya por la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, invitando a disfrutar del aire libre mientras el sol se despide lentamente, en su descenso hacia el horizonte a las 21:13. Con una brisa ligera, los barceloneses podrán disfrutar de un hermoso y cálido día sin preocuparse por la lluvia.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y viento con posibles sorpresas

L’ Hospitalet de Llobregat despierta entre nubes grises y un viento que ya comienza a hacerse notar, anunciando un día de inestabilidad. Las temperaturas fluctúan entre los 23 y 31 grados, pero la sensación térmica podría resultar más alta. A medida que avanza la mañana, el pronóstico se mantiene en alerta, con vientos que superan los 30 km/h y una ligera probabilidad de lluvia que, aunque se prevé baja, deja abierta la posibilidad de alguna sorpresa.

La tarde promete un respiro con cielos despejados, aunque la sensación térmica seguirá manteniendo a los residentes en un leve estado de incomodidad. Con una humedad que puede resultar agobiante, se recomienda estar preparados: mejor llevar un paraguas por si acaso y no olvidar la bufanda, pues las rachas de viento podrían sorprender a más de uno.

Ambiente fresco y mayormente seco en Badalona

La jornada comienza con un amanecer tranquilo en Badalona, bajo un cielo parcialmente nublado que permitirá que los primeros rayos del sol brillen suavemente. Con temperaturas mínimas rondando los 23°C, el ambiente se sentirá fresco y agradable. A medida que avanzan las horas, se espera que el mercurio alcance su punto máximo alrededor de los 30°C, con la sensación térmica elevándose hasta los 32°C. La humedad, que puede llegar hasta el 95%, dará un toque pesado al aire, aunque no se prevén lluvias en la tarde-noche.

Durante la mañana, solo hay un 5% de probabilidad de lluvia, por lo que se puede disfrutar de un día mayormente seco. Las temperaturas irán escalando desde los 24°C en la madrugada hasta los 28°C por la tarde, acompañadas de vientos suaves del sureste a 15 km/h y ráfagas que no superarán los 8 km/h. Con 14 horas de luz gracias a la salida del sol a las 06:41 y su ocaso a las 21:13, será un día ideal para disfrutar al aire libre.

Cielo nuboso y ambiente tranquilo en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo algo nuboso y temperaturas agradables que oscilarán entre los 18 y 30 grados. La tarde podrá traer algunas brisas suaves, pero sin posibilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar del día con tranquilidad y comodidad.

Una jornada ideal para pasear por sus parques o disfrutar de una buena lectura al aire libre. Serán momentos perfectos para conectar con el entorno y aprovechar el ambiente sereno que se prevé.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET

Aviso de lluvias de nivel amarillo en el Litoral de Barcelona con riesgo moderado. Precipitación acumulada en una hora: 20 mm.