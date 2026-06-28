Hoy, 28 de junio de 2026, se prevé un cielo poco nuboso o despejado en toda la provincia de Barcelona, aunque en el Prepirineo podrían aparecer nubes de evolución diurna con chubascos aislados y tormentas por la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, con un viento variable que se intensificará por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 28 de junio

Barcelona: cielo despejado y calor intenso

El tiempo en Barcelona hoy se presenta como un hermoso lienzo azul, donde las suaves nubes se dispersan casi con timidez. Desde la madrugada, el sol se ha alzado a las 06:20 y aunque no hay indicios de lluvia, los alrededores se muestran frescos, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 33 grados a lo largo del día. La brisa del sureste, a una velocidad moderada de 10 km/h, acariciará el rostro, haciendo de esta jornada un deleite para los sentidos.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá despejado y el calor se intensificará, con una sensación térmica que podría alcanzar los 38 grados. La humedad, aunque moderada, puede hacer que el aire se sienta un poco cargado. La luz del sol brillará hasta las 21:28, brindando varios momentos dorados para disfrutar de esta cálida jornada en la ciudad condal.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente inestable con posibilidad de lluvia

Un manto de nubes grises cubre la mañana en L’ Hospitalet de Llobregat, donde la brisa se siente más intensa de lo habitual. Las primeras luces del día traen un sabor húmedo en el aire, presagiando un tiempo inestable y se prevén rachas de viento que agitan los árboles y dejan un frescor ante la llegada de cambios.

A medida que avanza la jornada, el viento del sureste soplará a 15 km/h, con rachas que llegarán a los 38 km/h, mientras las temperaturas oscilarán entre los 23°C y los 34°C. La sensación térmica, especialmente en la tarde, podría alcanzar hasta 38°C, lo que sumado a una humedad alta generará un ambiente pesado. Con la posibilidad de lluvias intermitentes y un descenso térmico notable, es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco si se planea salir.

Día cálido y soleado ideal en Badalona

La jornada en Badalona amanece con un cielo poco nublado que invita a disfrutar del día, con temperaturas que rondan los 25°C. Con una suave brisa del este a 15 km/h, la temperatura seguirá ascendiendo, alcanzando un máximo de 33°C por la tarde. La sensación térmica se elevará, haciéndose notar en un ambiente cálido y algo húmedo, con valores de humedad que alcanzarán el 85%. Esta combinación puede hacer que la tarde se sienta un poco pesada, aunque no se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de horas de luz desde el amanecer a las 6:19 hasta el ocaso a las 21:28.

A medida que la tarde avance, el cielo se mantendrá predominantemente soleado, aunque no se descartan algunas nubes ocasionales. La temperatura nocturna descenderá a 26°C, brindando un respiro tras el calor del día. Las rachas de viento podrán alcanzar los 40 km/h, por lo que se recomienda tener precaución si se encuentra en exteriores. En resumen, será un día cálido y soleado ideal para salir y disfrutar de la ciudad.

Cielo parcialmente nublado y suave brisa en Sabadell

La jornada en Sabadell se presenta con un tiempo mayormente estable, donde el cielo ofrecerá algunas nubes durante la mañana y se despejará ligeramente en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 36 grados y aunque hay una leve posibilidad de lluvia en la tarde-noche, no parece nada preocupante. El viento soplará suavemente, aportando un aire fresco a la atmósfera.

Este tiempo invita a disfrutar de un paseo por los alrededores o a participar en actividades al aire libre. Un ambiente tranquilo favorecerá las rutinas diarias, perfectas para salir y disfrutar de las pequeñas cosas que ofrece el día.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET