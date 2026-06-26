Castilla y León: Día de nubes y posibles chubascos, según AEMET

El tiempo en Castilla y León se presentará mayormente poco nuboso, aunque habrá intervalos de nubes bajas en el oeste y norte durante la primera mitad del día. Por la tarde, se espera nubosidad de evolución, con posibilidad de chubascos dispersos en la zona noroeste montañosa. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso y el viento soplará del suroeste, flojo a moderado.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 26 de junio

Cielo cambiante con posibles lluvias en León

El cielo de León se despereza lentamente, aunque no sin cierta inquietud, ya que la probabilidad de lluvia se hace notar a lo largo del día. Aunque la madrugada comenzará tranquila, a medida que avanza la jornada, podrían aparecer algunas gotas que le recuerden a la gente que el agua siempre tiene algo que decir. La temperatura mínima rondará los 14 grados, mientras que la sensación térmica podría descender hasta los 15, invitando a lucir una chaqueta ligera en las primeras horas.

Ya por la tarde, el sol saldrá como un tímido invitado, alcanzando una máxima de 29 grados. Sin embargo, el viento soplará con suavidad desde el sur, a unos 15 km/h, lo que ayudará a aliviar la sensación de calor. La humedad se mantendrá entre un 25 y un 75%, generando un ambiente algo cargado en momentos. Con la puesta de sol a las 22:03, León disfrutará de una jornada llena de luz, aunque con un ojo puesto en el cielo, por si acaso decide dejar caer alguna lluvia pasajera.

Zamora: aire inquieto con nubes y viento

El amanecer en Zamora se presenta con un aire inquieto, como si la ciudad respirara una expectativa palpable. Las nubes grises comienzan a cubrir el cielo, creando un telón de fondo que sugiere la llegada de fenómenos impredecibles. Al despertar, los residentes se encuentran con temperaturas suaves, pero el viento ya anuncia su presencia, soplando con fuerza y moviendo las hojas de los árboles.

A medida que avance la jornada, el contraste entre la mañana y la tarde será notable. Mientras que por la mañana se mantendrán temperaturas agradables, en la tarde se espera un descenso térmico, con un máximo de 31°C que puede sentirse más fresco debido a ráfagas de viento de hasta 33 km/h. Con un 80% de humedad y la posibilidad de lluvias, ¡no olvides llevar paraguas si sales!

En la ciudad de Salamanca, cielo parcialmente nublado y cálido

Esta jornada en Salamanca comienza con un amanecer despejado a las 06:52, ofreciendo un inicio de día agradable con temperaturas alrededor de los 16°C y una sensación térmica similar. A medida que avanza la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 27°C, con una humedad relativa que puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado. La brisa suave, con vientos del SO a 10 km/h, contribuirá a que la sensación térmica alcance los 30°C.

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado, pero no se prevén lluvias, lo que permite disfrutar del resto del día sin preocupaciones. Los valores de humedad irán de un 25% a un 95%, mostrando un contraste notable. Finalmente, el sol se ocultará a las 21:58, brindando casi 15 horas de luz en esta jornada cálida y agradable.

Valladolid: cielo nublado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con matices de nubes y temperaturas agradables. La mañana será fresca y la tarde alcanzará un agradable calor, ideal para disfrutar de una jornada al aire libre. Aunque se perciben algunas ráfagas suaves de viento, no hay motivos para preocuparse por la posibilidad de lluvia.

Es una excelente oportunidad para pasear y disfrutar de las actividades cotidianas. Los espacios al aire libre invitan a la tranquilidad, por lo que salir a dar un paseo o simplemente compartir un tiempo con amigos puede ser muy gratificante.

Cálida jornada de sol brillante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 15 grados, invitando a disfrutar de un día al aire libre. A medida que avance la jornada, se espera un ascenso en los termómetros, alcanzando la máxima de 31 grados durante la tarde, lo que promete un ambiente cálido y agradable. No olvides salir con ropa ligera y aprovechar el sol, que a lo largo del día brillará generosamente en el horizonte.

Palencia: cielo despejado y calor creciente

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que permitirá disfrutar de una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 16 grados. Sin embargo, a medida que avanza el día, el mercurio comenzará a escalar, alcanzando una máxima de 32 grados por la tarde, mientras que el viento soplará con una velocidad media de 15 km/h, brindando algo de frescura.

A lo largo de la tarde, el calor se hará más presente y se espera un ligero aumento de la humedad, llegando hasta un 70%. Se recomienda llevar una botella de agua para mantenerse hidratado y disfrutar del buen tiempo. Por la noche, el clima se mantendrá agradable, con temperaturas que descenderán a los 22 grados, creando un ambiente perfecto para salir a pasear.

Agradable ambiente primaveral hoy en Ávila

El tiempo en Ávila se presenta muy agradable esta mañana, con cielos parcialmente despejados que permiten disfrutar de un ambiente primaveral. Las temperaturas rondan los 18 grados, ofreciendo una sensación térmica ideal para salir a pasear o tomar un café en una terraza.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas asciendan hasta los 27 grados, manteniendo el buen estado del cielo y con bajo riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para lucir ropa ligera y cómoda, así que no olvides tus gafas de sol al salir.

Segovia: cielo despejado y viento suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que irá adornándose con nubes suaves a medida que avanza la mañana. La temperatura se mantiene fresca, con mínimas de 18 grados, pero en la tarde el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 30 grados, haciendo que la sensación térmica se eleve hasta los 31 grados.

A pesar de la buena disposición del cielo, se recomienda a los segovianos estar atentos a las ráfagas de viento que alcanzarán hasta 10 km/h. La humedad se mantendrá entre el 20% y el 50%, creando un ambiente agradable para disfrutar del día al aire libre, especialmente antes de la puesta del sol a las 21:52.

Día soleado y caluroso ideal para disfrutar en Soria

Este miércoles amanece en Soria con un cielo despejado que invita a disfrutar del día. La temperatura por la mañana ronda los 16 grados, pero la sensación térmica puede llegar a ser más cálida, alcanzando los 34 grados durante la jornada. A medida que avance la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que el sol brille hasta la puesta a las 21:48, ofreciendo más de 15 horas de luz.

La jornada se prevé calurosa, con una temperatura máxima de 32 grados y una brisa suave proveniente del sureste, soplando a 15 km/h. Con una probabilidad de lluvia despreciable, no hay de qué preocuparse. La humedad variará entre un 20% y un 65%, lo que aportará cierta frescura agradable. ¡Aprovechemos este hermoso día en la ciudad!