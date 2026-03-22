Vecinos de Son Ferriol hartos de peleas y violencia a las puertas de un bar con clientes borrachos

La tensión se ha instalado en el barrio de Son Ferriol, donde vecinos denuncian una escalada de violencia, peleas y altercados nocturnos a las puertas de varios bares situados en la avenida del Cid. Lo que antes era una zona tranquila se ha convertido, según relatan, en un foco constante de conflictos, gritos y enfrentamientos, generando una creciente sensación de inseguridad.

Los residentes aseguran que la situación se repite prácticamente a diario. «Da igual la hora que sea», explican. «Cuando los clientes salen de los bares o permanecen en las terrazas tras consumir alcohol, no dudan en gritar, insultarse, pelearse e incluso protagonizar escenas de violencia en plena vía pública». Un comportamiento que, según denuncian, se intensifica durante la noche y la madrugada, impidiendo el descanso de quienes viven en la zona.

El problema, subrayan, va más allá del ruido. Muchos vecinos aseguran sentirse completamente indefensos ante estos episodios, ya que quienes intentan recriminar estas conductas se enfrentan a respuestas agresivas. «Nadie les puede decir nada porque enseguida se encaran contigo. Hay miedo», explican.

La preocupación ha ido en aumento en los últimos meses, hasta el punto de que los residentes hablan ya de una auténtica oleada de violencia y actos vandálicos en el barrio. Los testimonios recogidos dibujan un escenario inquietante, con incidentes cada vez más graves. «En menos de dos meses hemos tenido dos apuñalamientos y un intento de secuestro. La gente, especialmente niños y mayores, tiene miedo de salir a la calle», relata Catalina, vecina de toda la vida en Son Ferriol, quien asegura no haber visto nunca una situación similar.

A esta sensación de inseguridad se suma la frecuencia de las peleas. Según los vecinos, no se trata de casos aislados, sino de un problema recurrente que se repite semana tras semana. De hecho, este medio ha tenido acceso a imágenes en primicia de una de las últimas trifulcas registradas en la avenida del Cid. En esta, un grupo de hombres, todos ellos mayores de 40 años y de nacionalidad española, se enzarzaron en una violenta pelea en plena calle.

Las escenas, según describen los testigos, fueron de gran tensión, con empujones, gritos y golpes que alertaron a los residentes de la zona. «Es una sensación constante de inseguridad. Nunca sabes cuándo va a estallar otra pelea», aseguran. Los vecinos reclaman ahora medidas urgentes para frenar esta situación, entre ellas una mayor presencia policial, controles más estrictos sobre el consumo de alcohol en la vía pública y una vigilancia más activa en los puntos conflictivos del barrio. Consideran que, de no actuar con rapidez, la situación podría seguir agravándose.

Mientras tanto, en Son Ferriol crece el malestar y el miedo. Lo que debería ser un entorno de convivencia se ha transformado, según denuncian, en un escenario de noches interminables marcadas por el ruido, la violencia y la incertidumbre.