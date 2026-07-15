Terror sexual por Semana Santa: somete a tocamientos a su sobrina nieta de 15 años durante una comida familiar en Mallorca

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares se prepara para juzgar este miércoles a un hombre acusado de un grave delito de agresión sexual. El procesado se sentará en el banquillo por, presuntamente, haber realizado tocamientos de carácter sexual a su sobrina nieta, de tan solo 15 años de edad, aprovechando la intimidad de una reunión familiar.

El suceso que ahora llega a los tribunales tuvo lugar en el municipio mallorquín de Calvià, en una fecha comprendida entre el 2 y el 10 de abril de 2023. Como dictaba la costumbre en esas fechas de Semana Santa, un miembro del entorno familiar convocó a los parientes en su domicilio con un motivo muy arraigado en las islas como es la tradicional elaboración de empanadas.

Poco después de las 11:00 horas de la mañana, el acusado llegó al inmueble donde se celebraba el encuentro. Según el escrito de la acusación, en los momentos previos a la comida, el hombre se quedó a solas con la menor en el sofá del salón. Fue en ese instante de vulnerabilidad cuando, presuntamente, el procesado aprovechó la falta de testigos para someter a la víctima a los tocamientos.

El caso no llegó a las autoridades de inmediato. Fue en diciembre de ese mismo año, 2023, cuando los padres de la adolescente decidieron interponer una denuncia formal ante la Guardia Civil. Tras iniciarse las diligencias judiciales, el acusado llegó a ingresar en prisión provisional durante dos días y se le impuso una orden de alejamiento que le prohíbe aproximarse a menos de 500 metros de la menor.

La Fiscalía califica jurídicamente los hechos como un delito de agresión sexual a menor de 16 años. Por ello, solicita una pena de 11 años de cárcel para el acusado, además del pago de una indemnización de 6.000 euros en concepto de daños morales para la víctima.

El juicio está programado para arrancar este miércoles a partir de las 10:00 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, donde se determinará la responsabilidad penal del acusado.