El PP marca territorio en Baleares y deja a Vox solo con su propuesta de prioridad nacional

Este jueves se ha vivido otra escena más que confirma que ya no hay acuerdos vigentes entre el PP de Marga Prohens y Vox en Baleares. Los ‘populares’ han dejado solo a Vox en defensa de su prioridad nacional en las islas. El PP se ha abstenido y toda la izquierda ha votado en contra de la iniciativa de Vox.

La Comisión de Asuntos Sociales del Parlament ha rechazado este jueves una iniciativa de Vox para reclamar la llamada prioridad nacional en el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas, así como en el acceso a la vivienda.

Lo ha hecho en el debate de una Proposición No de Ley (PNL), defendida por Manuela Cañadas, y en la que el PP se ha abstenido en los dos primeros puntos, relativos al principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas y prestaciones, y para establecer un sistema de vivienda protegida, inspirado en la prioridad nacional, con requisito mínimo de diez años de empadronamiento para compra y cinco para alquiler.

En los otros dos puntos, que pedían la derogación o modificación de normas que impidan precisamente este principio, sólo el grupo proponente ha votado a favor.

«Un gobierno que no protege primero a los suyos no es un gobierno, es una gestoría de la injusticia», ha afirmado Cañadas, que ha defendido que los ciudadanos de Baleares tienen derecho a que el fruto de sus impuestos «les sea devuelto en primer lugar a ellos».

«Mientras haya un solo joven balear sin casa o un solo anciano desatendido, nuestra obligación irrenunciable es priorizar a los nuestros», ha añadido.

Cañadas ha rechazado las enmiendas del PP, que considerado «vacías» al eliminar la prioridad nacional, los requisitos concretos de arraigo, la contribución previa al sistema, la exclusión de quienes están en situación ilegal y la exclusión de quienes han ocupado ilegalmente una vivienda.

«Cambian compromisos firmes por expresiones genéricas como ‘tener en cuenta criterios’ o ‘estudiar modificaciones’. Fórmulas vacías que solo sirven para dejar las cosas como están»», ha sentenciado.