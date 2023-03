El director general de IB3, Andreu Manresa, ha defendido este jueves la neutralidad del ente público afirmando que «IB3 no es parte del juego político», tras las críticas del diputado ‘popular’, Antoni Fuster, por el trato informativo a los actos y cargos del PP. En la comisión de control a IB3 del Parlament balear, Fuster ha cuestionado la neutralidad de la televisión y radio públicas asegurando que «sistemáticamente no se cubren las convocatorias del candidato del PP a la Alcaldía de Palma», Jaime Martínez.

También ha protestado por el tono de la entrevista a la candidata del PP, Margalida Prohens, en el matinal de la radio, frente a la entrevista a su homóloga socialista, Francina Armengol.

Fuster ha asegurado que la entrevista a Prohens fue «incisiva» y con temas «incómodos» -como «un caso de supuesta corrupción que no es», en referencia al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí-, mientras que Armengol tuvo «un trato mucho más amable» con «una entrevista mucha más cómoda» e «institucional», en opinión del diputado.

El popular ha cuestionado que no se interrogase a la presidenta del Govern por asuntos como el caso Mediador, la Ley del sólo sí es sí o la inflación. «Un ente público tiene que cuidar esos detalles», ha dicho.

Manresa ha desmentido que haya «ningún criterio establecido para tratar diferente a ningún partido político» y que los profesionales del medio aplican «criterios periodísticos».

Sobre las entrevistas en Al Dia, el director del ente público ha señalado que las escuchó y ambas le parecieron «correctas»; y sobre las coberturas de actos, ha incidido en que se pondera el interés social pero también se tienen en cuenta otros factores, entre ellos la disponibilidad de medios humanos y materiales. Así, ha negado que se ignore «sistemáticamente a ningún candidato».

Manresa ha vuelto a referirse a la neutralidad de IB3 en una pregunta posterior del diputado de CS Juan Manuel Gómez. «IB3 no es parte del juego político, ayuda a retransmitirlo y a que sea abierto. No haremos trampas. Y si cometemos algún error será por equivocación, no una programación sutil o una manipulación disfrazada», ha dicho, en alusión a la cobertura de la campaña electoral.

El diputado de CS, por su parte, criticaba que el ente público organice un cara a cara limitado al PP y PSIB como partidos más votados, considerando que el formato «da la espalda a la configuración actual de la sociedad».

Manresa ha indicado que intentará «tener en cuenta» las reflexiones de CS –«habrá un debate a nueve, seguro», ha dicho- pero también «hay que tener en cuenta la tradición establecida de las últimas tres campañas electorales». En este sentido, «está planteado ante la Junta un debate cara a cara», ha confirmado, informa Europa Press.

En la Comisión, Manresa también ha anunciado que Función Pública ha autorizado las bases para crear un bolsín para las sustituciones del personal que ha sido internalizado, un tema que estaba generando problemas ya que con el modelo anterior la contratación era mucho más flexible.

El portavoz de Més, Josep Ferrà, ha expresado su satisfacción por la internalización de 315 trabajadores de IB3, un paso «de justicia» que «fortalece la radiotelevisión propia».

En la misma sesión Ferrà ha propuesto a Andreu Manresa crear un segundo canal de IB3 Radio dedicado a la música para promocionar la cultura propia y el prestigio de la lengua catalana. Manresa ha recordado que IB3 puso un marcha un canal musical online, IB3 Música, pero ha explicado que están experimentando problemas técnicos por un fallo del proveedor internacional de servicios web.

Otro tema que se ha tratado en la Comisión ha sido la producción del programa Agafa’m si pots, que se graba en Zaragoza, un hecho que ha criticado la diputada de Vox, Idoia Ribas.

La diputada ha asegurado que IB3 está aumentando los costes al trasladar la producción fuera de las Islas, pero Manresa lo ha desmentido indicando que resulta más económico porque el formato se rueda también para otras televisiones autonómicas. Además, el director ha remarcado que todo el equipo profesional es de Baleares.