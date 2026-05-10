El portavoz nombrado por Negueruela para renovar el PSOE de Palma lleva 23 años viviendo de la política

A sus 44 años Francesc Dalmau, el nuevo portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento nombrado por el secretario general, Iago Negueruela para renovar el PSOE de Palma lleva 23 viviendo de la política.

En concreto, desde las elecciones municipales de 2003 cuya candidatura al Consistorio palmesano encabezaba aquel eterno líder de los socialistas palmesanos en la oposición, Antoni Roig, cuyo hijo está ahora trabajando como asesor en el grupo municipal a las órdenes, precisamente, de Dalmau.

Pau Roig, secretario general y dirigente de esa cantera inagotable de casos de enchufismo como son las juventudes de cada formación política, en su caso del PSOE de Palma (Dalmau lo fue de las de Baleares), fue digitado para el cargo como el ahora nuevo portavoz municipal socialista, por Iago Negueruela.

El primero de ellos fue colocado por Negueruela el pasado verano para intentar ganar tirón en la cantera juvenil del PSOE de Palma, donde, al igual que en las cuatro agrupaciones socialistas de la capital balear, el político gallego era un actor secundario con escasa ascendencia. entre la militancia, al igual que Dalmau.

El siempre armengolista Dalmau, desde su entrada en política, ha ido pasando de unas listas electorales socialistas a otras, ya sea en el Ayuntamiento de Palma, Consell de Mallorca, Parlament balear o colocado en el Govern balear cuando los socialistas han gobernado. Así sucedió en las dos legislaturas precedentes con Francina Armengol al frente, cuando fue nombrado entre 2015 y 2019, director general de Consumo del Govern.

Un sillón de escaso fuste político, pero donde se embolsaba este licenciado en Pedagogía en torno a 60.000 euros al año. Este palmesano del barrio de Santa Catalina ha sido uno de los escasos peones y fonteros de confianza que ha podido meter en las listas municipales al Ayuntamiento de Palma la catalanista Armengol, dado que las inclinaciones de la hoy aún presidenta del Congreso a favor de los fantasmagóricos Països Catalans generan un rechazo profundo entre la militancia de base socialista en la capital balear.

Del sillón de la dirección general del Govern hace dos legislaturas, Dalmau pasó a ser colocado por Armengol como número tres de la candidatura socialista al Ayuntamiento de Palma en las elecciones municipales de 2019 con la aquiescencia del ex alcalde, José Hila. El hoy senador autonómico ha sido siempre, poco dado a fajarse en batallas internas y muy dado a entregar la cuchara a las primeras de cambio.

Desde entonces, el hoy nuevo portavoz del grupo municipal socialista no ha abandonado el Ayuntamiento de Palma.

En esa legislatura pasada, fue colocado al frente de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) donde su gestión aún es recordada por trabajadores, sindicalistas y usuarios.

Las denuncias por vulneración de la libertad sindical, colocaciones a dedo y ascensos con sobresueldos incluidos, fueron una constante por parte de los sindicatos contra la dirección socialista de una compañía en la que, nada más aterrizar, modificó el recorrido de la mitad de las líneas de autobús de Palma, provocando un calvario total a los usuarios del transporte público.

Tras la salida de los socialistas del Ayuntamiento, el panorama que dejó Dalmau en el verano de 2023 aún se recuerda en las cocheras de la EMT: más de medio centenar de autobuses averiados a la espera de ser arreglados, y hasta 20 chóferes aguardando a diario en su jornada laboral en la sala de descanso a que hubiera algún vehículo disponible para poder trabajar.

Ahora en la oposición, ha sido premiado por Negueruela con la portavocía del grupo municipal para la renovación del PSOE de Palma y ahí seguirá, al menos, hasta las municipales de mayo de 2027.