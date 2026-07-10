La Policía intercepta a dos menores sin casco en Palma cuando huían en una moto robada

La Policía Local de Palma ha interceptado a dos menores de 15 y 17 años que circulaban sin casco en una motocicleta robada por las calles de la ciudad. Ambos están siendo investigados por un presunto delito de hurto de uso de vehículo a motor y, además, el conductor por un delito contra la seguridad vial al carecer de permiso de conducir.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de julio, sobre las 2.20 horas de la madrugada. Según ha informado la Policía Local, una patrulla detectó a los dos jóvenes cuando circulaban por la calle Ausiàs March y se saltaban un semáforo en rojo.

Los agentes tuvieron que realizar una maniobra para evitar la colisión e iniciaron de inmediato el seguimiento del vehículo tras activar las señales luminosas.

La moto emprendió la huida por las calles Costa de les Germanetes y Andreu Torrens hasta que la patrulla consiguió darle alcance. En ese momento, los dos ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie, aunque fueron interceptados poco después.

Durante la identificación, ambos menores ofrecieron versiones contradictorias sobre la procedencia de la motocicleta. El conductor afirmó que se la había prestado «el amigo de una amiga», pero no pudo facilitar ningún dato que permitiera identificar a esa persona.

Las comprobaciones policiales confirmaron que el vehículo había sido denunciado como sustraído ante la Guardia Civil de Campos y que el joven de 17 años no disponía de permiso de conducir.

Tras instruir las diligencias, los agentes avisaron a los familiares de los menores, que acudieron a dependencias policiales para ser informados de los hechos. Posteriormente, ambos quedaron bajo la custodia de sus representantes legales y deberán comparecer ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.

La Policía Local también logró localizar a la propietaria de la motocicleta a través de las redes sociales para comunicarle que el vehículo había sido recuperado. La moto presentaba la cerradura forzada y un puente en el sistema de arranque.