Pinchazo de Ben Amics en su protesta contra el Ayuntamiento de Palma por los actos del Día del Orgullo

Pinchazo de Ben Amics en la entrega de sus premios Siurell rosa 2026 a la tutoría LGTBIQ+ del CEIP Sant Jordi y el Dimoni rosa 2026 a las agresiones LGTBI-fóbicas. La entidad tan sólo pudo congregar unas 50 personas en un Teatre de Manacor que cuenta con un aforo de 785 personas.

La gala tuvo lugar este pasado sábado en la Part Forana como protesta porque, a su juicio, el Ayuntamiento de Palma habría convertido la ‘revetla’ que llevaba más de una década celebrándose y coorganizándose con Ben Amics en «un tardeo turístico».

Sin embargo, la protesta no fue como esperaban. Los organizadores tuvieron que tapar decenas de sillas del público con banderas arcoiris para camuflar el poco aforo que consiguieron.

Cabe recordar que durante meses, el Ayuntamiento mantuvo una actitud de diálogo permanente con Ben Amics con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitieran desarrollar una celebración conjunta en la capital balear.

A lo largo de este proceso se aceptaron diversas propuestas planteadas por la entidad. Sin embargo, tras cada avance surgían nuevas exigencias que impedían alcanzar un acuerdo definitivo y estable.

A ello hay que unir que el Consistorio palmesano tuvo conocimiento de que algunos participantes recibieron llamadas y mensajes destinados a condicionar su presencia o conseguir que renunciaran a actuar.

Fiesta del orgullo en Palma

Donde sí hubo una presencia considerable de personas fue en la fiesta del Orgullo LGTBIQ+ que tuvo lugar este sábado 27 de junio en la Plaza Mayor de Palma. La jornada arrancó a las 18:00 horas con las sesiones musicales de DJ Pep Noguera, seguido de DJ Miquel Font a las 19:00 horas. A las 19:45 horas tuvo lugar la actuación de Lolita Khaos Drag, que además ejerció de presentadora del evento junto el periodista Rafa Gallego.

A las 20:00 horas tuvo lugar lugar el pregón del Orgullo, que corrió a cargo del artista mallorquín Baaldo. Luego, a las 20:15 horas, subieron al escenario El Tesorito de la Isla, artista emergente mallorquín, compositor e intérprete, seguido de Cris Mental Drag a las 20:30 horas.