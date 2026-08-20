Ni Madrid ni la Costa del Sol: la calle más cara de España para comprar una casa está en Mallorca

Comprar una vivienda en algunas de las zonas más exclusivas de España está al alcance de muy pocos bolsillos. El camino del Salinar, en el municipio mallorquín de Andratx, encabeza el ranking de las calles y urbanizaciones con las viviendas más caras del país, con un precio medio de 15 millones de euros, según un estudio elaborado por el portal Idealista.

La vía, situada en uno de los enclaves más exclusivos de Mallorca, se coloca así por delante de algunas de las zonas residenciales de mayor poder adquisitivo de España, especialmente en Madrid, Málaga y otras localizaciones de Baleares.

El segundo puesto de la clasificación corresponde al Paseo de los Lagos, situado en la exclusiva urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid). En este caso, el precio medio de las viviendas alcanza los 11 millones de euros.

La tercera posición es para Coto Zagaleta, en el municipio malagueño de Benahavís. En esta exclusiva urbanización, una de las más conocidas del mercado inmobiliario de lujo de la Costa del Sol, los propietarios piden de media 10,5 millones de euros por sus viviendas.

El ranking vuelve a situar a Baleares entre los principales destinos del mercado inmobiliario de lujo. La calle Mossa, en la urbanización de Son Vida en Palma, ocupa la cuarta posición, con un precio medio de 9,8 millones de euros por vivienda.

Por detrás aparece una de las direcciones más conocidas del mercado residencial de lujo de la Comunidad de Madrid: el Paseo del Conde de los Gaitanes, en la urbanización de La Moraleja. Las propiedades situadas en esta zona alcanzan un precio medio de 8,9 millones de euros.

El sexto puesto también se encuentra en Palma. Se trata de la calle Binicaubell, de nuevo en la urbanización de Son Vida, donde el precio medio de las viviendas se sitúa en torno a los 7,9 millones de euros.

Un mercado reservado para las grandes fortunas

Los datos reflejan la enorme diferencia existente entre el mercado residencial convencional y el segmento de lujo. Mientras que en la mayor parte de España los compradores buscan viviendas de cientos de miles de euros, en estas localizaciones las operaciones inmobiliarias se mueven en cifras millonarias y están dirigidas principalmente a grandes patrimonios.

Mallorca, Madrid y la Costa del Sol vuelven a aparecer como algunos de los principales polos de atracción de este mercado, gracias a factores como la exclusividad de sus urbanizaciones, la oferta de viviendas de alto nivel y, en el caso de las zonas costeras, el atractivo de su entorno y clima.

Con una media de 15 millones de euros, el camino del Salinar se sitúa en lo más alto de esta particular clasificación y confirma a Andratx como uno de los enclaves residenciales más exclusivos de España.