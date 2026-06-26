Nace Radio Multimedia IB la nueva plataforma audiovisual de esRadio, HIT y Kiss FM en las Islas

Constituida una nueva plataforma de contenidos y comercial a partir de 11 años de experiencia de esRadio en Baleares. HIT y Kiss FM en las Islas se suman al proyecto que nace con la voluntad de reforzar la presencia radiofónica, digital y comercial de tres marcas consolidadas, adaptándose a un entorno comunicativo cada vez más multimedia.

A la emisión tradicional en frecuencia modulada se suman los canales digitales, el streaming, los podcast, las redes sociales y la producción de eventos especiales.

El empresario y director de esRadio Baleares, Gabriel Torrens, ha anunciado la creación de Radio Multimedia IB en Es la mañana de Baleares, donde ha destacado que la nueva plataforma supone «un paso más en el crecimiento del proyecto. Hemos considerado que ya modestamente nos hemos convertido en un pequeño grupo mediático que ofrece diferentes productos y que es el momento de tener un paraguas que cubra a todos», ha explicado.

Torrens ha subrayado además que se trata de una iniciativa «única e inédita al sumar productos de los grupos Libertad Digital y KISS. Ahora será Radio Multimedia IB. Lo que empezó como un proyecto ilusionante de gestión de una emisora asociada a una gran cadena, ha crecido. La esencia, como la raíz y el vínculo se mantienen. El 97.1 de la Frecuencia Modulada ya está muy arraigado a Baleares, como pretendíamos desde un principio, y asociados a esRadio».

Después de 11 años de experiencia, con una emisora convencional, liberal y crítica, se han sumado dos productos musicales únicos: KISS FM, que revolucionó el panorama radiofónico nacional hace prácticamente 25 años, y su hermana pequeña, HIT FM, la número 1 de los éxitos internacionales que se ha hecho con su propio espacio.

A la realización de más de 4 horas de programación diaria propia de esRadio para Baleares, se le suma la gestión comercial de KISS FM y HIT FM en las Islas, así como la celebración de eventos especiales. Todo a través de las ondas hertzianas, pero también en todas las plataformas posibles, tanto en directo, como en diferido; con una apuesta clara y decidida por los podcast.

Con emisiones también por internet y en todo tipo de aplicaciones, también en streaming con canal propio de YouTube y, por supuesto, en las diferentes redes sociales. Radio Multimedia IB se esfuerza porque esRadio, KISS y HIT FM sean emisoras 360 y ofrecen también enormes posibilidades comerciales, «sin olvidar que lo fundamental es la fidelidad a los oyentes, acompañando, informando y entreteniendo», según Torrens.

Con sede en Palma, Radio Multimedia IB nace con vocación autonómica y presencia en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera a través de sus diferentes emisoras y canales. La plataforma apuesta por una radio 360, capaz de informar, entretener, acompañar y generar nuevas oportunidades de comunicación para oyentes, anunciantes e instituciones.