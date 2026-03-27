Más de 300 personas despiden a José Luis Santafé como jefe superior de Policía en Baleares tras asumir el cargo de DAO

Más de 300 personas participaron este viernes en el acto de despedida de José Luis Santafé como jefe superior de Policía de Baleares, en un emotivo homenaje celebrado en el hotel Nixe Palace, en Cala Major. El evento reunió a autoridades, compañeros y representantes de distintos ámbitos institucionales con motivo de su reciente nombramiento como Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional.

La ceremonia estuvo presidida por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, cuya presencia puso de relieve la relevancia institucional del acto. Durante la despedida, Santafé recibió numerosos obsequios por parte de compañeros de la Policía Nacional, así como de representantes de la Guardia Civil, el Ejército y medios de comunicación, en reconocimiento a su trayectoria y labor al frente de la jefatura en Baleares.

Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar durante la intervención del propio Santafé, quien se dirigió a los asistentes con palabras de agradecimiento, especialmente dedicadas a su familia. El nuevo DAO de la Policía Nacional quiso destacar el apoyo de su esposa e hijos a lo largo de su carrera profesional, en un discurso marcado por la emoción.

José Luis Santafé ingresó en la Policía Nacional en 1990, iniciando su trayectoria en la División de Formación y Perfeccionamiento. Tres años después, ya como inspector, fue destinado a la Jefatura Superior de Baleares, y en 1994 pasó a la de Madrid. A lo largo de esos años desempeñó funciones en áreas como seguridad ciudadana, policía judicial y extranjería, tanto en Madrid como en Baleares.

En 2005 ascendió a inspector jefe y en 2012 a comisario, etapa en la que asumió responsabilidades en las jefaturas superiores de Canarias y Baleares. Desde 2020 ostenta el rango de comisario principal, la máxima categoría dentro de la Policía Nacional. En julio de 2022 fue nombrado jefe superior en Baleares, cargo que ha ejercido hasta su reciente designación como DAO.

Santafé es diplomado en Magisterio por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con una amplia formación especializada en materias como delitos de odio, dirección estratégica de la seguridad pública, cooperación internacional, liderazgo y transformación digital en el ámbito policial. A lo largo de su carrera ha recibido numerosas condecoraciones y reconocimientos.

Su nombramiento como director adjunto operativo de la Policía Nacional se produce en un contexto delicado para la cúpula policial, tras la apertura de una crisis derivada de una causa judicial contra el anterior responsable del cargo. En este escenario, Santafé asume ahora la responsabilidad de dirigir la operativa del cuerpo con el aval de una extensa trayectoria y el respaldo evidenciado en su despedida en Baleares.