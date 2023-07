El PP balear que preside Marga Prohens debe gran parte de su victoria electoral del pasado 28 de mayo a los resultados de Ibiza donde la formación, bajo la presidencia de José Vicente Marí Bosó (Rafelbuñol, Valencia, 1970), consiguió el 48,86% de los votos y siete de los 12 diputados que elige la mayor de las Pitiusas. Además, el PP triunfó ampliamente en las elecciones municipales y las del Consell de Ibiza. Marí Bosó es ahora el candidato del PP al Congreso por Baleares. Es abogado, ha sido diputado y senador en las Cortes Generales y conseller de Hacienda y Presupuestos en el Govern de José Ramón Bauzá.

En esta entrevista, Marí Bosó afirma que luchará para recuperar las inversiones prometidas y nunca realizadas en Baleares y, entre ellas, el convenio de carreteras.

Pregunta. – ¿Cuáles son los motivos por los cuales los ciudadanos de Baleares deberían votarle a usted el próximo 23J?

Respuesta. – Yo encabezo la lista del Partido Popular por las Islas Baleares y este partido representa un proyecto de cambio en España. El próximo día 23 de julio hay que dejar atrás las políticas de la división, las políticas del conmigo o contra mí que la señora Armengol ha practicado con tanta fruición durante estos años. Hay que dejar atrás todo eso y hacer políticas de sentido común, transversales y que atiendan a los intereses de la gran mayoría. Esas son las políticas que representa Alberto Núñez Feijóo.

P .- ¿Cuáles son sus propuestas para los ciudadanos de las Islas Baleares?

R. – Proponemos una reforma fiscal para todos los españoles, que han aportado 43 mil millones de euros desde 2019. Han hecho ese gran esfuerzo fiscal derivado sólo del efecto de la inflación. Lo que proponemos es deflactar la tarifa del IRPF para poder aliviar a los españoles y que no se vean obligados a pagar más sólo porque hay inflación. Queremos bajar el IRPF a las rentas medias y bajas y bajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas. Es importante eliminar todo el gasto político que Sánchez ha aumentado. También queremos volver a poner la desgravación por vivienda habitual. Y por último, desburocratizar la economía. Haremos una ley de simplificación administrativa cada año para eliminar las trabas.

P .- ¿Cree que Baleares está mal financiada?

R .- Creo que Baleares tiene un problema de financiación de algunos servicios públicos, como por ejemplo Educación y Sanidad. Somos los segundos que más aportamos y somos los décimos en financiacióin. Pero además hay otro problema y es que en el actual sistema de financiación no se tiene en cuenta la población flotante que tiene Baleares en verano. Es verdad que cada vez que se ha negociado el sistema de financiación, Baleares ha salido ganando. Así fue con el sistema de financiación de 2001 y con el sistema de financiación de 2009, que nos deja en la media de financiación a nivel nacional.

P. – ¿Debería Baleares tener autonomía fiscal?

R-Hay que tener un poquitín más de autonomía fiscal. Por ejemplo, si Baleares quiere eliminar el Impuesto de Patrimonio, la recaudación se la lleva el Estado. Núñez Feijóo ha prometido que eliminará el recargo sobre el Impuesto de Patrimonio que ha establecido Engaños Montero. Hay que respetar la autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas.

P – ¿Sería partidario de un concierto económico para Baleares?

R.-No, yo creo que es una falacia. Los que piden el concierto económico no lo pedirían si se liquidara bien. Porque habría una aportación a la solidaridad, que es en lo que consiste el concierto. Oiga, usted recauda, pero hace una aportación a la sociedad conforme a los servicios públicos que prestamos. Yo prefiero el sistema de financiación común. Prefiero que negociemos las cosas bien dentro del sistema de financiación común, porque creo que es más beneficioso financiar las políticas conforme a la población que establece ese sistema.

P.- ¿Qué inversiones u obras públicas cree que hay que hacer en Baleares?

R.- Hay que hacer inversiones muy importantes. Ya lo hicimos en los años 90. Hicimos inversión en materia de depuración de agua y ahora se nos ha quedado todo muy atrasado. El único paso adelante que hicimos fue con el Gobierno de Rajoy y yo estaba de conseller de Hacienda. Conseguimos meter en los Presupuestos Generales del Estado las depuradoras de Ibiza, Santa Eulalia o Can Picafort. Con Feijóo vamos a hacer un plan de financiación de estructuras de depuración de agua. También hay que recuperar los convenios de carreteras que Sánchez y Armengol nos han quitado.

P.-¿Hay que recuperar el convenio ferroviario?

R.- Hemos hecho enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para conseguir mayor dotación del convenio ferroviario del tren. Yo creo que hay que hacer a partir del 23 de julio es que los servicios públicos del Estado en Baleares tienen que ser servicios públicos dignos. No puede ser que estén desertizados de personal. Hemos de negociar la indemnización por residencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto de funcionarios. Lo que no puede ser es devaluar los servicios públicos para fomentar discursos independentistas.

P.-¿Qué se puede hacer para facilitar el acceso a la vivienda en Baleares?

R.- En materia de vivienda, las políticas equivocadas de Armengol y de Sánchez lo que han hecho es que Baleares pase a ser la campeona del precio más caro, tanto en alquiler como vivienda. La ley de Vivienda estatal es una gran equivocación porque establece topes al precio de alquiler que no han funcionado en ningún lado, ni en Berlín, ni en San Francisco, ni en París, ni en Barcelona. Lo encarece porque retira vivienda y por lo tanto no se presiona la bajada del precio. Lo que hay que hacer es rebajar la obligación del 30% de VPO en las unidades de actuación al 15%. Con el 30% ningún promotor hace viviendas. También es preciso combatir el alquiler turístico ilegal con contundencia.

P.- ¿Cree que hay saturación turística en Baleares?

R.- No. Lo que hay es demasiada oferta ilegal que hay que combatir. Nosotros desde el Partido Popular en el gobierno de de Ibiza, en 2019 pusimos el foco ahí y se creó una oficina anti intrusismo, anti actividades ilegales y yo creo que ese es el camino. Todos los turistas son bienvenidos, es nuestra fuente de riqueza. No podemos dar pasos atrás en eso.

P. -¿Cómo diputado en el Congreso, que primará más la defensa de Baleares o la defensa de los intereses del PP?

R.- He demostrado que cuando ha tenido que primar algo he primado Baleares. Como conseller de Hacienda me enfadé mucho con Montoro varias veces. Feijóo eso lo entiende y además lo defiende. Hay que defender a los ciudadanos de tu circunscripción y los problemas de tu circunscripción. Voy a ser vehemente y mis compañeros van a ser vehementes en la defensa de los intereses de Baleares, acompañando por otro lado la vehemencia que es seguro que va a poner la presidenta Marga Prohens.

P.- ¿Qué propuestas defendió en el pasado en el Congreso y el Senado?

R- Muchas, pero una de las que estoy especialmente orgulloso es la tramitación del proyecto de Ley de Régimen Fiscal para Baleares. Lo sacamos adelante con los votos también del senador Vicenç Vidal y los votos en contra del PSOE . Otra cosa es que Armengol no ha hecho su trabajo y el Régimen Fiscal no se aplica. Todo esto los sufren los autónomos y los empresarios.

P.-¿Cómo plantea el tema de la lengua?

R.-Nosotros el planteamiento que hacemos es el planteamiento de bilingüismo cordial.En Baleares tenemos dos lenguas oficiales y los que nos interesa es que el catalán propio de las Islas Baleares tenga un uso social mayor y nos interesa que cuanta más gente mejor conozca el castellano y utilice el castellano, mejor. Y a partir de aquí hemos de saber varias cosas.

P.-¿Qué cosas?

R.-En primer lugar que la Administración pública atienda a los ciudadanos en la lengua que deseen y en segundo lugar, eliminar el requisito de la lengua para acceder a un puesto de trabajo en la Administración. Conocer la lengua propia de la Comunidad Autónoma ha de ser un mérito, nunca un requisito. Y otra cosa también muy importante, que en los colegios puedan convivir las dos lenguas. Y ese es el planteamiento que hacemos y yo creo que ese es el planteamiento que hace Alberto Núñez Feijóo y el partido a nivel nacional.