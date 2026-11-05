Mallorca recupera uno de sus centenarios molinos mientras Sánchez tiene en ruinas y abandonados todos los del entorno del aeropuerto de Palma

Mallorca recupera uno de sus centenarios molinos mientras el Gobierno de Pedro Sánchez y Aena permite que la ruina siga desmoronando una quincena de estas construcciones centenarias que alberga el entorno de seguridad aeroportuaria de Son Sant Joan en la zona del Pla de Sant Jordi en Palma.

Unos molinos de viento y extracción de agua son uno de los elementos más emblemáticos del paisaje rural mallorquín que forman parte indisociable de la historia agrícola e hidráulica, ya que han sido testigos de una actividad económica que permitió el aprovechamiento sostenible de los acuíferos y la puesta en regadío de grandes extensiones de terreno, especialmente en zonas como el Pla de Sant Jordi.

Pero no solo tienen un alto valor etnológico y patrimonial, sino que también constituyen la primera imagen que reciben millones de visitantes cuando aterrizan en el aeropuerto de Son Sant Joan, la principal puerta de entrada a Mallorca, lo que agrava las consecuencias del desinterés del Gobierno de Sánchez con la isla.

Pero mientras el Gobierno central mira para otro lado, el Consell de Mallorca con Llorenç Galmés al frente, ha culminado las labores de restauración del llamado molino des Caragol, un molino de viento de extracción de agua, con base y torre circulares, asociado a una alberca.

Se trata de una construcción levantada probablemente durante las primeras décadas del siglo XX, vinculada a los sistemas tradicionales de aprovechamiento del agua del Pla de Sant Jordi.

Con el paso del tiempo, la falta de mantenimiento había favorecido el crecimiento de vegetación en el entorno y el deterioro de diversos elementos del conjunto, como los muros de piedra en seco y las acequias.

La maquinaria del molino también había sido desmontada años atrás a causa de los daños ocasionados por un temporal de viento.

Los trabajos de restauración, iniciados en enero de 2026, han incluido el molino, la alberca, la caseta que cubre el acceso al pozo, el cuello de la noria, la maquinaria y el entorno inmediato.

Las actuaciones han consistido en la limpieza y desbroce del espacio, la reparación de los muros de piedra, la recuperación de las acequias y de la alberca, y la restauración de la maquinaria en el taller de patrimonio histórico-industrial del Consell de Mallorca.

La intervención se enmarca en el Programa para la Restauración de los Molinos de Viento de Extracción de Agua del Pla de Sant Jordi de Palma, correspondiente al período 2024-2027, y se ha desarrollado en colaboración con la propiedad de la finca.