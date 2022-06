El Mallorca confirma su stage de pretemporada en Austria

Tal y como anticipó la pasada semana OKBALEARES, el Mallorca hará gran parte de su pretemporada en Austria, en concreto en la localidad de Fulpmes, muy cerca de Innsbruck, en pleno Tirol, con el objetivo de escapar del abrasador verano español. El equipo partirá a tierras austríacas el 13 de julio y permanecerá allí durante 11 días, que se aprovecharán para jugar tres partidos amistosos ante rivales de diferente nivel.

Según explicó ayer el club en una nota oficial, el Mallorca volverá al trabajo el lunes 4 de julio, fecha en la que los jugadores están citados para completar las pruebas médicas entre esa jornada y el martes, 5 de julio. El primer equipo entrenará en Palma a las órdenes de Javier Aguirre hasta el martes, 12 de julio. El miércoles, 13 de julio, la expedición mallorquinista pondrá rumbo a Austria, donde hará un stage de once días en la localidad de Fulpmes hasta el sábado, 23 de julio, y jugará un total de tres partidos amistosos (todos los rivales se comunicarán esta misma semana).

Tras disfrutar del domingo libre, el lunes, 25 de julio, el equipo entrenará en Palma y el miércoles recibirá al Sporting de Gijón en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio (el Visit Mallorca Estadi está en plena obra de remodelación de la antigua Grada Sol). En los próximos días, el club confirmará su calendario para el tramo final de la pretemporada con vistas a hacer la mejor preparación posible para el debut liguero del fin de semana del 13 y 14 de agosto.

Tal y como también contó OKBALEARES, el equipo no efectuará este año presentación oficial en Son Moix antes de la Liga porque el estadio está en obras. Así pues, no habrá trofeo Ciutat de Palma, al menos durante agosto, pero no se descarta que se aproveche el parón de noviembre-diciembre para recuperarlo. Dado que no se podrá utilizar el estadio se buscarán un par más de amistosos además del ya pactado ante el Sporting de Gijón, o bien en la isla o bien en la península, a fin de estar en el mejor estado de forma posible para el arranque de la temporada, que será fuera de casa para dar más tiempo a la finalización de las obras del estadio.