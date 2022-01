Luis García Plaza y Vicente Moreno han valorado en rueda de prensa el pase a los cuartos de final del conjunto mallorquinista. El técnico local destacó el esfuerzo y la entrega de sus jugadores a lo largo del encuentro. Por parte del entrenador perico, lamentó los constantes errores con el balón del cuadro catalán.

García Plaza se ha mostrado muy satisfecho por lograr-diez años más tarde-la clasificación entre los ocho mejores equipos del torneo: “Estoy muy contento sobre todo por los jugadores y por la afición. Si estamos juntos vamos a llegar donde queramos, eso sí, sufriendo. Estamos haciendo mucho daño a balón parado. Les había prometido a los jugadores que si marcábamos de falta directa les tenía que invitar a una barbacoa. Me tocará pagar”, ha comentado sonriente.

Sobre el polémico tanto de Javi Puado, el técnico bermellón no ha entendido porque se ha demorado tanto la decisión final: “Nos han dicho que han estado tanto tiempo mirando la jugada para ver si el árbitro había pitado o no antes de lanzar la falta, pero viendo las imágenes no lo tengo nada claro”, ha sentenciado contrariado.

Uno de los aspectos determinantes para el entrenador local, el extraordinario papel de los aficionados mallorquinistas: “Me han encantado, han estado increíbles. Es lo que necesitábamos en estos momentos y creo que son parte importante de la victoria de esta tarde. Estamos a tres partidos de la final, vamos a ver quién nos toca”.

Por parte del técnico valenciano, Vicente Moreno asumió la culpa de la eliminación copera ante los bermellones: “Siempre que el equipo pierde el entrenador es el máximo responsable y el que tiene que evitar que te echen de la competición”, ha afirmado contrariado.

El técnico de Masanasa se ha mostrado disgustado por la pobre imagen ofrecida por su plantilla: “Hemos entrado muy bien al partido, pero entre su gol y algunas sucesiones de errores, no hemos terminado de forma correcta la primera mitad. La segunda parte ha sido otra cosa. Las ocasiones de Wu Lei y Keidi Baré podrían haber cambiado el resultado, pero no ha sido suficiente. No ha sido nuestro mejor encuentro, sin que pasara nada, ellos se han encontrado con el gol. Nos ha costado mucho, ya que ha habido muchos errores y pérdidas de balón”.

Sobre su vuelta al que fue su estadio durante tres temporada, Moreno ha asegurado que el Mallorca siempre será un club especial para él: “Es una alegría venir a la isla y ver a la gente a la que tengo tanto cariño. Hay gente que opinará una cosa u otra, pero me preocupa más los que están a mi lado”. finalizando así la conferencia de prensa.