Un jugador de la cantera del Villarreal, entre los detenidos por el violento robo a un anciano en Palma

La investigación sobre el robo con violencia a un anciano de 88 años en Palma ha salpicado a un joven futbolista que actualmente forma parte de la cantera del Villarreal CF. El jugador, considerado una de las promesas de las categorías inferiores del club castellonense, figura entre los investigados por su presunta participación en el asalto ocurrido en el barrio de La Soledad. Tal y como les adelantó en exclusiva este pasado martes OKBALEARES, la banda que asaltó al anciano de La Soledad estaba integrada por jóvenes futbolistas de Mallorca y la Península.

El futbolista, un extremo de 18 años nacido en Mallorca, ha protagonizado una destacada progresión deportiva durante los últimos años. Tras abandonar la isla para incorporarse a las categorías inferiores del Granada, su rendimiento le abrió las puertas del Villarreal CF, que apostó por su fichaje en 2024. Durante la temporada 2025-2026, el joven disputó 38 partidos oficiales entre el Juvenil A del Villarreal y el segundo filial del conjunto amarillo, consolidándose como uno de los jugadores con mayor proyección dentro de la estructura deportiva del club.

Fuentes próximas a la entidad castellonense señalan que el Villarreal ya tiene conocimiento de los hechos y está recabando información para analizar la situación y determinar las posibles medidas a adoptar. La noticia ha generado sorpresa en el entorno deportivo, donde el jugador era considerado un talento con opciones de acercarse al fútbol profesional. Pero, por otro lado, en la isla las cosas son muy diferentes. De hecho, en algún momento se temía que allegados de la víctima pudieran tomarse la justicia por su mano e intentar apalizar al futbolista y al resto de delincuentes. Es más, las redes sociales son un clamor de odio contra los implicados.

La presunta implicación del futbolista se enmarca en una investigación más amplia desarrollada por la Policía Nacional, que trata de esclarecer una serie de robos violentos contra personas mayores en Palma. El caso que dio origen a las pesquisas tuvo como víctima a un vecino de 88 años del barrio de La Soledat, que sufrió el robo de una cadena de oro mediante el uso de la violencia. A partir de ese momento, los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos de los sospechosos y a relacionarlos con otros delitos similares cometidos en distintos puntos de la ciudad.

Según las investigaciones, el grupo estaría presuntamente relacionado con al menos 13 robos con violencia cometidos en la capital balear. Las víctimas eran, en su mayoría, personas de edad avanzada, especialmente octogenarios y nonagenarios seleccionados previamente por los asaltantes.

Los robos se produjeron principalmente en los barrios de Son Cotoner, El Fortí y Camp de Serralta, donde los sospechosos actuaban aprovechando momentos en los que las víctimas accedían a sus domicilios o transitaban por calles poco concurridas. El método empleado consistía en arrancar cadenas y joyas de oro mediante fuertes tirones. En algunos casos, la violencia ejercida provocó lesiones de consideración. Una de las víctimas llegó a sufrir la fractura de una muñeca tras caer al suelo durante uno de los ataques.

La operación policial permitió la detención de dos de los principales investigados cuando acababan de aterrizar en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, después de abandonar Mallorca en un vuelo comercial. Durante el arresto, los agentes intervinieron más de 3.500 euros en efectivo. Un tercer sospechoso logró abandonar previamente la isla en ferry y continúa en paradero desconocido. Sobre él pesa actualmente una orden de búsqueda y detención.

Las investigaciones también llevaron al arresto de una cuarta persona en Palma por un presunto delito de receptación. Los agentes sospechan que este individuo adquirió la cadena de oro robada al anciano de La Soledat. Finalmente, la joya pudo ser localizada, recuperada por la Policía Nacional y devuelta a su legítimo propietario.

La aparición de varios jóvenes vinculados al mundo del fútbol entre los investigados ha generado una notable conmoción en el ámbito deportivo balear. Algunos de ellos habían competido recientemente en clubes de Mallorca e incluso habían continuado sus carreras en equipos de la península.

Mientras la investigación continúa abierta, los agentes trabajan para determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos en una trama que habría centrado su actividad en el robo violento a personas mayores en Palma, una modalidad delictiva que ha causado una profunda alarma social en la ciudad.