Ibiza marca el camino al bilingüismo en Baleares: casi la mitad de familias elige el español en la primera enseñanza

Ibiza marca el camino al bilingüismo en Baleares: casi la mitad de familias elige el español de primera lengua y para el próximo curso escolar se han contabilizado 1.036 matrículas.

En este caso, 552 familias (53,28 %) han elegido el catalán y 484 (46,71 %), el castellano.

Un porcentaje 25 puntos por encima del resto de Baleares, donde, según los datos registrados por el Govern, del total de 7.618 matrículas formalizadas, 5.986 familias (78,57 %) han elegido el catalán como lengua de primera enseñanza, mientras que 1.632 (21,42 %) han optado por el castellano.

Las familias de las Illes Balears han podido ejercer, por tercer curso consecutivo, el derecho a elegir la lengua de la primera enseñanza de sus hijos durante el proceso de matriculación de 4.º curso de educación infantil en los centros sostenidos con fondos públicos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears (LEIB).

En Mallorca se han registrado 5.942 matrículas. De estas, 4.864 familias (81,85 %) han optado por el catalán y 1.078 (18,14 %), por el castellano como lengua de primera enseñanza. En Menorca, de las 583 matrículas formalizadas, 523 familias (89,70 %) han optado por el catalán y 60 (10,29 %), por el castellano. Por lo que respecta a Formentera, de las 57 matrículas registradas, 47 familias (82,45 %) han optado por el catalán y 10 (17,54 %), por el castellano.

Desde el curso escolar 2024/2025 las familias pueden elegir la lengua de primera enseñanza para sus hijos, medida que el Govern complementa con el denominado Plan Piloto Voluntario de Libre Adhesión, que permite a la dirección de los centros ofrecer la posibilidad de la matriculación en catalán o el castellano como primera lengua.

La casilla de elección de lengua fue implantada por el PP en 2013, pero desapareció durante los años del pacto de izquierdas que presidía Francina Armengol.

El actual plan piloto de libre elección de lengua nace del pacto que firmó el PP con Vox en Baleares y que permitió la investidura de Marga Prohens como presidenta.

Los centros que han solicitado adherirse al Plan tendrán que garantizar siempre un mínimo del 50% de las horas lectivas en lengua catalana para cumplir con el Decreto de mínimos y ofrecerán la posibilidad de hacer las matemáticas y conocimiento del medio en catalán o castellano.

Pero en la práctica, los centros públicos mantienen su rechazo a esta posibilidad que el pasado curso aplicaron 19 centros concertados de Baleares. El plan piloto, a pesar de su carácter voluntario, es el primer paso para acabar con la inmersión lingüística en catalán que se mantiene en todos los centros de enseñanza públicos de Baleares. En Primaria se ofrece a las familias la posibilidad de elegir las asignaturas de matemáticas y conocimiento del medio en catalán o en castellano.

En cuanto a la ESO, los centros podrán ofrecer las materias de matemáticas y geografía e historia, así como una asignatura del ámbito científico (biología y geología, física y química o tecnología). En todos los casos, se garantizará que, como mínimo, el 50 % de las horas lectivas se impartan en catalán, tal como establece el Decreto de Mínimos.