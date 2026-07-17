La Guardia Civil busca a un hombre como sospechoso de matar a un hombre con una botella rota tras una pelea en Ibiza

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre ocurrida en el municipio de Sant Antoni de Portmany (Ibiza) y mantiene la búsqueda de otro varón como presunto autor del homicidio.

Los hechos se produjeron la tarde del jueves en el paseo de es Caló des Moro, donde una pelea entre dos hombres terminó con uno de ellos gravemente herido tras recibir un corte provocado con una botella rota, según ha informado el Ayuntamiento de Sant Antoni en un comunicado.

Los primeros en asistir a la víctima fueron los socorristas de la zona y una ciudadana que se encontraba en el lugar. A su llegada, los agentes de la Guardia Civil continuaron con las maniobras de reanimación hasta que los servicios sanitarios se hicieron cargo de la atención.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Can Misses, donde falleció posteriormente a causa de la gravedad de las lesiones, según ha confirmado el Área de Salud de Ibiza y Formentera.

La investigación ha sido asumida por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, cuyos agentes están tomando declaración a los testigos y analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir lo ocurrido.

Aunque las circunstancias exactas del suceso todavía no se han podido determinar, los investigadores centran sus esfuerzos en localizar al hombre al que consideran presunto responsable de la agresión mortal.