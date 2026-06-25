El grupo musical ‘queer’ Fades denuncia una agresión homófoba en un concierto: «Nos tiraron cubitos hasta tres veces»

El grupo musical mallorquín Fades ha denunciado en sus redes sociales una agresión homófoba durante un concierto que se estaba celebrando en la localidad de Vilassar de Mar, Barcelona. La actuación finalmente fue suspendida. Por el momento, se desconoce públicamente a los autores de los hechos.

«Nos tiraron cubitos de hielo hasta tres veces sobre el escenario», aseguran en un escrito. El grupo, de ideología independentista, paró hasta tres veces el concierto antes de que se cancelara definitivamente. Además, indican que es la tercera vez en esta gira que han recibido una agresión por parte del público, lo que va acompañado de «amenazas y un odio generalizado en redes».

Estam fartes! A seguir ocupant espais i a combatre els discursos neofeixistes pic.twitter.com/O3fS3URMjW — FADES (@fadesfadesfades) June 24, 2026

Asimismo, el grupo balear ha agregado que «todo este odio lo tenemos que reconvertir todas juntas en fuerza para organizarnos y seguir ocupando los espacios públicos».

La banda está formada por Àngel Exojo Sánchez, Ferran Pi Planas y Vicenç Calafell Segura, cuyas canciones reivindican el catalán y lo ‘queer’. Además, reivindican la existencia de los llamados Paisos Catalans

No es la primera vez que este grupo musical está envuelto en alguna polémica. Sus cánticos de «¡fuera fascistas!» o «¡fuera homofóbicos!» son muy recurrentes en sus conciertos.

De hecho, Vox en el municipio mallorquín de Esporles denunció a Fades por cometer un presunto delito de odio después de que los integrantes de la banda gritaran “fuera fascistas” en el escenario durante su actuación.