Formentera tendrá por primera vez dos inspectores turísticos este verano para fiscalizar el alquiler ilegal

Formentera tendrá por primera vez dos inspectores turísticos este verano para fiscalizar el alquiler vacacional ilegal. Después de que el pasado mes de febrero incorporara al primero, ahora contará con otro más para esta labor y durante los próximos seis meses reforzará el servicio de inspección turística de la institución insular.

Su toma de posesión se produce, además, en un momento clave para esta isla de 12.000 residentes, coincidiendo con el inicio de la temporada y con el aumento de la actividad turística.

Con este refuerzo temporal, el Consell de Formentera podrá intensificar las labores de inspección y control para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en materia de oferta turística ilegal y actividades sin el título habilitante correspondiente.

El nuevo inspector prestará servicio entre los meses de abril y septiembre, ambos inclusive, y contribuirá a reforzar los recursos del Consell en materia de inspección turística. Entre sus funciones se encuentra la inspección de establecimientos turísticos, la detección de alquileres turísticos ilegales y la tramitación de expedientes sancionadores cuando sea necesario.

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha destacado que «seguimos dando pasos para dotar al Consell de más herramientas para proteger el modelo turístico de Formentera, combatir el intrusismo y defender una oferta regulada, ordenada y de calidad».

Portas ha añadido que «reforzar la inspección no es sólo una cuestión de control, sino también de responsabilidad institucional con la isla, con el sector que cumple y con la calidad de vida de los residentes».

Con esta segunda incorporación, el Consell consolida el refuerzo del servicio de inspección turística anunciado a principios de marzo y avanza en el objetivo de disponer de más recursos para actuar ante el alquiler turístico descontrolado y preservar el modelo de isla.

Hay que recordar que comercializar una vivienda turística sin disponer del título habilitante es una infracción tipificada como grave en el artículo 119.g) de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Islas Baleares, y sancionada con multa de entre 20.001 y 40.000 euros, según el artículo 123.2 de la misma normativa.

Si la propiedad reconoce los hechos, se le aplica con carácter general una reducción del 40% del importe de la sanción.