Éxito de participación en la tercera edición de la Fira de la Ensaimada y del Producto Local de Santanyí

Santanyí celebró con gran éxito el pasado sábado la tercera edición de la Fira de la Ensaimada y del Producto Local, una cita que ya se ha consolidado plenamente dentro del calendario del municipio.

Durante toda la jornada, miles de personas se pasaron por la plaça de s’Abeurador para disfrutar de los diferentes puestos de ensaimadas, talleres, actividades y actuaciones en una fiesta dedicada a la gastronomía y al producto de proximidad.

La feria, organizada por la Concejalía de Comercio, Ferias y Mercados del Ayuntamiento de Santanyí, con la participación del Consell de Mallorca y Tot Espectacle, volvió a poner en valor la tradición pastelera del municipio. El punto final a la celebración lo puso la tradicional actuación de la Escoleta de baile Ordi Broix, que llenó la plaza de cultura y baile mallorquín.

La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, agradeció la gran respuesta de la ciudadanía: «Ver a miles de personas compartiendo nuestra cultura y gastronomía en la plaça de s’Abeurador es la mejor recompensa al trabajo hecho para mantener vivas nuestras tradiciones más dulces».

Por su parte, el concejal de Comercio, Ferias y Mercados, Antoni Matas, destacó el impulso económico de la jornada: «El éxito de esta edición demuestra que Santanyí es un referente en la promoción del producto local; estamos muy agradecidos a todos los pasteleros y artesanos que hicieron posible esta jornada tan multitudinaria».

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Santanyí reafirma su compromiso con la promoción del comercio local y la conservación de las tradiciones, agradeciendo a todas las personas que participaron e hicieron posible, un año más, esta feria.