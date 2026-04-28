Detenido un trabajador de la Academia Rafa Nadal de tenis por robar raquetas y venderlas por internet

Un turbio entramado de robos, engaños y delaciones ha sacudido los cimientos de la prestigiosa Academia Rafa Nadal. Lo que parecía un simple hurto de material deportivo ha destapado una trama digna de thriller: un detenido, dos imputados y una red de venta clandestina que operaba a plena vista.

Según ha trascendido, el supuesto cerebro de la operación —uno de los encargados del centro— ha terminado detenido. Las investigaciones lo sitúan como el cabecilla de la trama y, además, como el autor material de los robos. Aprovechando su posición y sus credenciales, accedía sin levantar sospechas a zonas restringidas donde se almacenaban artículos exclusivos, entre ellos material destinado como premios para campeonatos. Desde allí sustraía palas, raquetas —incluida una firmada por Nadal— y diverso equipamiento de alto valor.

Pero no actuaba solo. Dos personas más, ahora imputadas, completaban el engranaje. Uno de ellos se encargaba de mover la mercancía en el mercado negro, gestionando su venta a través de plataformas online a cambio de jugosas comisiones. La tercera imputada desempeñaba un papel clave en la difusión: promocionaba los artículos robados en redes sociales, dándoles salida entre compradores desprevenidos.

El botín superaba los 6.000 euros, incluyendo palas destinadas a premiar a ganadores de torneos y material almacenado en dependencias internas. Todo comenzó a destaparse cuando una alumna detectó que algunas de esas palas aparecían misteriosamente en una web de segunda mano. El hallazgo encendió todas las alarmas.

Sin embargo, lo más llamativo del caso no es solo el robo, sino el giro inesperado en la investigación: los dos imputados ‘cantaron por soleares’ y señalaron directamente al encargado como responsable principal. Su testimonio fue clave para que las autoridades cerraran el círculo. La supuesta lealtad entre ladrones se rompió por completo y, para evitar ser arrestados, no dudaron en ‘vender’ a su socio.

El detenido, por su parte y ante la Policía Nacional, había defendido su inocencia en una declaración policial meses atrás, negando cualquier implicación. Pero las pruebas —accesos registrados, datos digitales y rastros de venta— han terminado por acorralarlo.

El caso sigue abierto y bajo investigación en un juzgado de Manacor, donde se intenta esclarecer todos los detalles de una trama que ha dejado en entredicho la seguridad de uno de los centros deportivos más reconocidos del país. La sombra de la duda planea ahora sobre una institución que hasta ahora era sinónimo de excelencia.