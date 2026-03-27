Detenido un hombre por intentar matar a puñaladas a su compañero de piso en Ibiza pagando 2.000 € a un sicario

Hecho insólito en Ibiza. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 48 años por intentar matar a puñaladas a su compañero de piso en el municipio ibicenco de Sant Antoni, pagando 2.000 euros a un sicario, un joven de 26 años, que también ha sido arrestado.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los dos hombres están acusados de un delito de tentativa de asesinato, uno de ellos como autor y otro como inductor.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado viernes en un piso situado en la calle Retiro donde conviven cuatro hombres. Sobre las 4 de la madrugada, el agresor accedió al domicilio y asestó a la víctima, de 41 años, once puñaladas en el tórax y luego se marchó de la vivienda.

Tras el correspondiente aviso se trasladaron al lugar agentes de la Guardia Civil y la Policía Local, donde la víctima fue atendida y trasladada a un centro sanitario. En los alrededores del domicilio, la Policía localizó a un individuo que llevaba un cuchillo en el bolsillo y que, por su actitud y comentarios, levantó las sospechas de los agentes. Los agentes lo retuvieron y lo entregaron a la Guardia Civil.

Ante esta situación, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ibiza se trasladó al lugar y se hizo cargo de las actuaciones.

Los investigadores averiguaron que uno de los hombres que vivían en el piso le abrió la puerta al agresor. Éste accedió al interior con un cuchillo y se dirigió directamente a la habitación de la víctima, apuñalándola cuando dormía, mientras el primero se quedaba observando la situación sin intervenir.

Asimismo, descubrieron que esta persona que abrió la puerta había comentado en diversas ocasiones a su compañero de piso, con el que tenía algunas desavenencias, que podía llamar a alguien para que lo matara por la cantidad de 2.000 euros y que el agresor reveló que le había ofrecido esa cantidad de dinero por asesinar a la víctima.

Por todo ello, los agentes procedieron a la detención de los dos individuos, ambos de nacionalidad española, uno de ellos de 26 años como autor y otro de 48 años como inductor del delito de asesinato en grado de tentativa.