Consulta los horóscopos del 23 al 29 de mayo

Aries

Esta va a ser una semana muy sólida para ti. Te sientes seguro y determinado, con capacidad para tomar decisiones importantes que te llevan más cerca de lo que deseas. En el amor, puedes ser el que sostenga con madurez la relación. Si estás sin pareja, podrías reconocer que no necesitas ninguna relación que te salve, te tienes a ti. En lo económico, es una semana excelente para consolidar, invertir o avanzar con determinación.

Tauro

Mi querido Tauro, llegan días donde ya no vale poner más las excusas, la vida quiere que esta semana tomes decisiones. En el amor, es hora de hablar claro, aunque te cueste. La comunicación puede haceros renacer. Si estás sin pareja, podrías estar en una situación donde sientes que debes elegir, pero el miedo o la confusión te paralizan. El dinero puede estar bloqueado si estás evitando ver con claridad una situación. Conecta con tu centro, escucha a tu intuición y no tengas miedo a soltar.

Géminis

Vas avanzando, Géminis, paso a paso y sin prisa. Vienen días donde vivirás respirando y conectándote con el aquí y el ahora. En el amor, es momento de mostrarle a tu persona, con hechos, lo que sientes por ella. Si estás sin pareja, podrías darte cuenta de que alguien cercano a ti está mostrándote interés, aunque tú aún no lo veas del todo. En lo económico, aunque no veas resultados inmediatos, lo que estás haciendo ahora te traerá seguridad a largo plazo.

Cáncer

Llega una semana de conexiones profundas que te abrirán nuevas puertas. Presta atención a las señales. En el amor puede haber reconciliaciones, conversaciones importantes y podréis miraros con más sinceridad y ternura. Si no tienes pareja, una nueva chispa puede palpitar en tu corazón si estás conociendo a alguien. El dinero mejora cuando hay armonía interna y relaciones honestas.

Leo

Esta semana tienes ganas de moverte, de hacer, de experimentar… pero también sientes cierta inquietud por abrirte a lo nuevo, Leo. En el amor, intenta canalizar toda tu energía y creatividad en algo nuevo que os ilusione a ambos. Si estás sin pareja, puede aparecer alguien que despierte tu interés, aunque tal vez no sea una conexión muy estable. En lo económico, tienes impulso y muchas ganas, pero necesitas organización y dirección. Ponle un foco directo a tu fuego interno.

Virgo

Mi querido Virgo, llega una semana donde la vida te va a poner situaciones que traen un fuerte aprendizaje para ti. En el amor, es buen momento para iniciar algo juntos, un proyecto o una nueva etapa. Si estás sin pareja, podrías estar empezando a mirar con nuevos ojos a alguien o descubriendo maneras distintas de relacionarte. El dinero se activa para ti si te formas, te preparas, te atreves a tomar acción o comienzas algo desde cero.

Libra

Colaborar con otros, abrirte a compartir tus talentos en equipo te hará brillar. En el amor, es el momento perfecto para construir juntos desde la realidad y no desde la idealización. Si no tienes pareja, te sentirás bien acompañado, pero es importante que aprendas a comunicar lo que necesitas. En lo económico, puede haber avances muy interesantes si trabajas en equipo o si te dejas guiar por alguien con más experiencia que tú.

Escorpio

Llegan días donde tu mundo interior va a estar más activo que nunca, Escorpio. Deja de mirar hacia afuera y empieza a escucharte hacia dentro. En el amor, es buen momento para hablar de lo que no se ha dicho nunca. Si no estás en pareja, pueden volver emociones del pasado que necesitas mirar con compasión. No tomes decisiones desde la niebla. El dinero puede estar influenciado por emociones profundas: escucha tu intuición, pero espera a que el agua se calme antes de actuar.

Sagitario

Mi querido Sagi, llega a tu vida una semana que te brinda la oportunidad de sanar heridas. Es hora de soltar peso. En el amor, intenta no revivir viejos dolores y pon tu foco en lo que sí funciona. Si estás sin pareja, puede que sientas tristeza o decepción. Permítete sentir, pero no te quedes ahí. El amor volverá con más fuerza si sueltas lo que ya no te sirve. En lo económico, cuida el enfoque. Si te concentras en lo que falta, no verás las oportunidades. Mira lo que sí está contigo y empieza desde ahí.

Capricornio

Esta semana tu energía se expande, Capricornio. Estás fértil en todos los sentidos: ideas, proyectos, emociones… Disfrútalo. En el amor, la relación puede crecer en una comprensión mutua. Si estás sin pareja, va a florecer la sensualidad, la ternura y el deseo de cuidar y ser cuidado. Estás en un buen momento para abrirte. En lo económico, tu creatividad puede darte frutos inesperados. Cuida tus talentos y ponlos en acción porque son fuente de abundancia.

Acuario

Llega una semana donde encontrarás equilibrio emocional, Acuario. Es importante para ti encontrar la fusión entre la cabeza y el corazón. En el amor, sentirás que puedes mantener la calma incluso en momentos de tensión. Tu madurez emocional te permite conectar desde un lugar profundo y sincero. Si estás sin pareja, esta semana podrías reconocer que el verdadero amor comienza con el respeto hacia ti mismo. En lo económico, es buen momento para tomar decisiones basadas tanto en la lógica como en tu intuición.

Piscis

Esta semana el universo te sonríe, Piscis. Todo lo que sueñas empieza a estar más cerca y tu energía se llena de esperanza. El universo está de tu parte. En el amor, hay magia y puedes vivir momentos muy especiales, llenos de comprensión, ternura y conexión espiritual. Si estás sin pareja, te vas a dar cuenta de que amarte a ti mismo es lo más poderoso que puedes hacer y eso te abrirá las puertas a relaciones mucho más verdaderas. El dinero fluye en tu vida con suavidad, como respuesta a tu confianza y entrega.