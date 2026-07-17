CAEB integra a la Asociación Empresarial de Punta Cana para seguir construyendo sinergias con los empresarios de Baleares

La presidenta de la CAEB, Carmen Planas, y el vicepresidente de la Asociación Empresarial de Punta Cana, Alejandro Albertí Bosch, han firmado un convenio de colaboración que incorpora a la entidad afincada en República Dominicana a la patronal balear con el objetivo de seguir construyendo sinergias con los miles de empresarios de Baleares afincados en el país caribeño.

La asociación empresarial denominada Casa Balear Punta Cana es una entidad que promueve y fortalece los vínculos económicos, sociales y culturales entre Baleares y la República Dominicana, prestando apoyo a empresarios y profesionales vinculados a ambos territorios y favoreciendo el desarrollo de iniciativas de cooperación e inversión.

Junto con CAEB comparte el interés por estrechar las relaciones entre el tejido empresarial balear y dominicano, impulsando iniciativas que favorezcan la colaboración institucional y empresarial, la internacionalización, el intercambio de conocimiento y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

La adhesión de la Casa Balear Punta Cana a CAEB viene motivada tras la «positiva experiencia» de la celebración de la I Cumbre Empresarial Baleares–República Dominicana organizada por la patronal balear en Santo Domingo el pasado mes de marzo, destacan tanto Planas como Albertí. Las actuaciones desarrolladas con posterioridad han puesto de manifiesto la conveniencia de establecer un marco estable de colaboración que permita consolidar esta relación y desarrollar nuevas iniciativas de interés común.

«Este acuerdo constituye un marco de colaboración que permitirá establecer un canal estable de comunicación entre ambas entidades para identificar oportunidades de negocio y facilitará el contacto entre empresas de Baleares y dominicanas interesadas en desarrollar proyectos conjuntos», asegura Planas.

En palabras de Alejandro Albertí, «de la mano de CAEB podremos dar difusión de oportunidades e información de interés sobre proyectos de inversión, ayudas, convocatorias, jornadas, misiones comerciales e iniciativas de interés para las empresas vinculadas a ambas organizaciones».

Asimismo, ambas entidades impulsarán la celebración de futuras ediciones de la Cumbre Empresarial Baleares–República Dominicana y otras iniciativas dirigidas a fortalecer las relaciones económicas entre ambos territorios.

Efectos de la I Cumbre Baleares-Dominicana

El pasado mes de marzo, medio centenar de representantes empresariales asociados a CAEB y de compañías baleares afincadas en el Caribe realizaron un networking con empresarios locales con el objetivo de favorecer alianzas, detectar oportunidades y compartir conocimiento en materia de talento, turismo y transformación digital. Expusieron experiencias turísticas, proyectos tecnológicos y posibles líneas de colaboración.

Tras el encuentro empresarial, se desarrolló una mesa bilateral institucional para exponer el modelo de colaboración público-privada desarrollado en el archipiélago balear a las autoridades dominicanas. Carmen Planas reunió a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el ministro de Educación del Gobierno de la República Dominicana, Rafael Santos; la presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), Laura Peña; y la embajada de España en el país caribeño, Lorea Arribalzaga.