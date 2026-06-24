Brutal pelea a botellazos entre jóvenes durante las fiestas de Sant Joan de Menorca

Una brutal batalla campal entre un numeroso grupo de jóvenes fue la gran protagonista este pasado martes durante la tradicional celebración de ‘ses avellanes’ de Sant Joan, en Menorca. La Policía Nacional y la Policía Local de Ciutadella tuvieron que cargar para disolver una riña en la que se llegaron a lanzar botellas de cristal.

Los hechos ocurrieron concretamente en la plaza de Ses Palmeres, que durante varios minutos se convirtió en el escenario de una trifulca que empañó las fiestas de Sant Joan. Los agentes policiales se desplazaron hasta el lugar, vaciaron la plaza y restablecieron la normalidad.

La Policía Local de Ciutadella ya está analizando lo sucedido para evitar que este tipo de peleas vuelvan a repetirse en el futuro. Desde el cuerpo han asegurado que será un «punto de inflexión» y que de cara a las siguientes celebraciones de ‘ses avellanes’ se adoptarán nuevas medidas de seguridad.