Brutal pelea a botellazos entre jóvenes durante las fiestas de Sant Joan de Menorca
La trifulca tuvo lugar en la plaza de Ses Palmeres durante la celebración de 'ses avellanes'
Una brutal batalla campal entre un numeroso grupo de jóvenes fue la gran protagonista este pasado martes durante la tradicional celebración de ‘ses avellanes’ de Sant Joan, en Menorca. La Policía Nacional y la Policía Local de Ciutadella tuvieron que cargar para disolver una riña en la que se llegaron a lanzar botellas de cristal.
Los hechos ocurrieron concretamente en la plaza de Ses Palmeres, que durante varios minutos se convirtió en el escenario de una trifulca que empañó las fiestas de Sant Joan. Los agentes policiales se desplazaron hasta el lugar, vaciaron la plaza y restablecieron la normalidad.
La Policía Local de Ciutadella ya está analizando lo sucedido para evitar que este tipo de peleas vuelvan a repetirse en el futuro. Desde el cuerpo han asegurado que será un «punto de inflexión» y que de cara a las siguientes celebraciones de ‘ses avellanes’ se adoptarán nuevas medidas de seguridad.
DOS HOSPITALIZADOS
Por otro lado, durante el transcurso de las fiestas han ingresado en las urgencias del Hospital Mateu Orfila dos personas con traumatismos causados por caballos.
Según ha informado el Área de Salud e Menorca, uno de ellos es un hombre de 59 años y nacionalidad española que presenta un traumatismo craneoencefálico. Se quedará en observación durante unas horas más, pero es posible que reciba el alta pronto dado que todas las pruebas a las que ha sido sometido han arrojado resultados normales.
El segundo es un hombre de 24 años, también español y con un traumatismo craneoencefálico leve. Aunque se encuentra en buen estado, permanece en observación médica.
Unas horas antes, el Ayuntamiento de Ciutadella había informado de dos heridos durante la celebración de el Caragol des Born, aunque se desconoce si corresponden con los notificados por el Área de Salud.
El incidente más grave se ha producido en la calle Major des Born en el momento en el que han hecho su entrada el ‘caixer senyor’, cuando el golpe de uno de los caballos le han causado a la víctima un traumatismo craneoencefálico y ha quedado inconsciente.
Los servicios de emergencias le han trasladado al Hospital Mateu Orfila, donde ha ingresado en estado grave aunque ya recuperada la consciencia.
Una segunda persona ha sufrido un traumatismo craneoencefálico durante el Caragol des Born. Se encuentra en estado leve y ha sido trasladada de forma preventiva a la clínica Juaneda.
Otras cinco personas han tenido que ser extraídas de la multitud tras sufrir sendas lipotimias. La Cruz Roja, además, ha atendido a una persona con contusiones y a otra con una quemadura.
Por la mañana la Cruz Roja ha atendido a cuatro personas que han sufrido lipotimias o golpes de calor durante el ‘Primer Toc’ en la plaza de la Catedral, donde se han congregado entre 5.000 y 5.500 personas.