Álvaro Martín Olmos: «No queremos que ningún joven abogado se sienta solo al dar sus primeros pasos en la profesión»

Dar el salto de las aulas a los juzgados no siempre es sencillo. Los jóvenes abogados afrontan sus primeros años de profesión entre la incertidumbre, la presión de los plazos, la necesidad de seguir formándose y, en muchos casos, las dificultades para conciliar.

En este contexto, Álvaro Martín Olmos presenta candidatura —Somos Nosotros— a presidir la Junta Directiva de la Agrupación de Jóvenes Abogados de las Islas Baleares (AJAIB) en las elecciones que se celebrarán el próximo 8 de octubre. Apuesta por acompañar a los futuros y recién incorporados abogados desde el inicio, acercándoles la práctica profesional y creando más espacios para compartir conocimientos, dudas y experiencias.

Formación práctica, salud mental, conciliación, inteligencia artificial y nuevas oportunidades de colaboración son algunos de los ejes de su propuesta.

PREGUNTA.- ¿Cuál es el principal problema que, a su juicio, afrontan actualmente los jóvenes abogados de Baleares y cuál sería su primera medida para abordarlo?

RESPUESTA.- Uno de los principales problemas es la inserción en el mundo profesional. El salto entre la teoría y la práctica de la profesión es grande y difícil, depende de múltiples factores y de tener la oportunidad real para llevar a cabo esta profesión. Me gustaría poder crear una bolsa de estudiantes que se encuentren en los últimos años de carrera o en el máster para que conozcan el AJAIB y, por extensión, el Colegio de Abogados, de manera que puedan formar parte del mismo a los efectos de poder acceder a la información. Asimismo, nos gustaría hacer programas de acompañamiento donde se prevean juicios interesantes donde los alumnos y futuros jóvenes abogados puedan acudir, realizar preguntas y saber cómo finalmente se ha resuelto el caso.

P.- ¿Qué diferencia a su candidatura de las anteriores y qué cree que puede aportar su equipo a la Agrupación?

R.- Son dos candidaturas distintas, pero con el mismo objetivo común: que el AJAIB siga creciendo y ofreciendo arropo a los jóvenes abogados. Sin embargo, nuestra candidatura se diferencia por contar con abogados de cierta experiencia, como puedo ser yo o el vicepresidente, para aportar perspectiva desde una visión más amplia de la profesión, y abogados muy jóvenes con muchísima energía, seriedad y profesionalidad. Además, disponemos de una candidatura cuyo equipo es dispar también en cuanto al propio ejercicio de la profesión: hay abogados que están como autónomos, otros en pequeños despachos y otros en grandes despachos; así como las propias materias que cada uno domina: desde penal, hasta civil, pasando por laboral y mercantil. P.- Nuestra candidatura aportará frescura y experiencia al mismo tiempo, profesionalidad y buen ambiente; y, personalmente, quiero aportar todo lo que pueda a los actuales jóvenes y futuros, sea con herramientas mías personales, sea con herramientas de la propia AJAIB.

P.- El acceso a la profesión y los primeros años de ejercicio suelen ser especialmente difíciles. ¿Qué medidas concretas propone para mejorar las condiciones de los abogados jóvenes que comienzan su carrera?

R.- En consonancia con la anterior pregunta, si desde antes de acceder a la profesión ya tienes información de cómo funciona y has podido ir a juicios, no solo a verlos, sino a tocarlos de verdad, tienes bastante ganado. Además, queremos implementar mesas redondas o talleres donde los jóvenes abogados puedan proponer casos a resolver y preguntas concretas, para que tanto el ponente como el resto de integrantes de dicho taller o mesa puedan participar en la resolución y consejos sobre el caso propuesto.

P.- ¿Qué plantean respecto a los honorarios y a la situación económica de los abogados jóvenes, especialmente quienes trabajan por cuenta propia o en pequeños despachos?

R.- Creo seriamente que los honorarios van ligados a la experiencia, seguridad transmitida y conocimientos, por lo que con las medidas propuestas nos acercaremos un poquito más a que los jóvenes abogados se sientan más seguros a la hora de realizar su trabajo y, por lo tanto, a la hora de poder cobrar honorarios con dignidad y sin miedo a equivocarse.

P.- La conciliación entre vida profesional y personal es una de las preocupaciones de muchos profesionales. ¿Qué iniciativas impulsaría la candidatura en este ámbito?

R.- Justo esta pregunta me toca de cerca y me da un poquito en mi corazoncito. Recientemente (el pasado 2 de septiembre) he sido padre de un magnífico bebé que disfruto con pasión cada día y hora que puedo estar con él. Por desgracia, desde las primeras horas de nacimiento estuve, portátil en mano, gestionando correos, WhatsApps, llamadas, plazos, juicios, etc. No es agradable tener el subidón de dopamina mientras lidias con estrés y con plazos imperecederos. Creo que esto es una lucha no solo del AJAIB o el propio Colegio de Baleares, sino de España en general, por lo que la conciliación de la vida personal y familiar será uno de los temas a impulsar a nivel de toda España en congresos o reuniones a los que tenga el placer de asistir.

Tengo conocimiento de que desde el ICAIB se ha impulsado el PAAB (Programa de Atención a la Abogacía Balear, dedicado a trabajar la salud mental) con una excelente propuesta y trabajo, por lo que trataría también de acercarlo y darlo a conocer a los jóvenes abogados. Pero bueno, ya sabemos muchas veces el dicho: En casa del herrero, cuchillo de palo.

P.- ¿Qué papel debería desempeñar la Agrupación ante cuestiones como la salud mental, la sobrecarga de trabajo y la precariedad entre los profesionales más jóvenes?

R.- Como decía anteriormente, impulsando el conocimiento del PAAB en primer lugar, para impulsar el trabajo respecto de la salud mental. En segundo lugar, está demostrado que el deporte y la socialización en distintos ambientes son positivos para minimizar el estrés y poder afrontar el día a día con otro ritmo. La idea es crear más redes entre nosotros, más conexión y más fortalezas. Escucharemos activamente todas las propuestas que nos puedan hacer llegar en este sentido. Los tiempos cambian, las necesidades también y la manera de afrontar el día a día, aún más, por lo que hay que aprender los unos de los otros a gestionar mejor la sobrecarga, la salud y el estrés.

P.- ¿Qué cambios considera necesarios en la formación continua de los abogados jóvenes y cómo facilitarían el acceso a esa formación?

R.- Acercar aún más el AJAIB a sus agrupados y futuros jóvenes abogados, como comentaba. Las mesas redondas o talleres permitirán no tener miedo a exponer casos de los que se necesite auxilio, con el máximo respeto a la protección de datos, y ver cómo también se aprende preguntando, exponiendo y explicando. A veces, la mejor terapia para ver con claridad un asunto es exponerlo en voz alta y reconfirmar que no íbamos tan mal encaminados como sonaba en nuestra cabeza. Nuestra idea es que se aprenda tanto de forma pasiva, escuchando conferencias, etc., como de forma activa, proponiendo temas de debate, preguntas y exposición de casos.

P.- ¿Cómo pretende mejorar la relación entre la Agrupación de Jóvenes Abogados, el ICAIB y las distintas instituciones relacionadas con la Justicia en Baleares?

R.- Aquí nos tendremos que nutrir del propio Colegio y los medios que ya tienen en marcha y funcionan. Debemos ir de la mano del propio Colegio, pues los intereses son comunes. Lo que podamos aportar al ICAIB, que espero sea más que un granito de arena, lo haremos. Defenderemos a los abogados jóvenes dentro y fuera de nuestra agrupación, e incluso en todas las relaciones que tengan que ver con las distintas instituciones de la Justicia en Baleares. No olvidemos que no somos enemigos, pues abogados, jueces, fiscales, procuradores, etc., debemos ayudarnos y no poner trabas para que el justiciable tenga una respuesta eficaz y eficiente.

P.- Las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial están transformando el ejercicio de la abogacía. ¿Qué propone su equipo para que los jóvenes abogados puedan aprovechar estas herramientas sin comprometer la calidad ni la seguridad de su trabajo?

R.- La IA bien utilizada es una herramienta magnífica. Es un excelente buscador, un compañero de tareas automatizables y un apoyo para pequeños asuntos puntuales. Desde luego, no es un sustituto del abogado ni una herramienta que haga los escritos por uno mismo. Soy conocedor de la IA en distintos ámbitos y puedo presumir que entiendo su funcionamiento y su lenguaje (prompts). En mi equipo tenemos verdaderos genios del ChatGPT o Gémini, entre otras IA’s, que entienden su funcionamiento y cómo pueden ayudarte en el día a día para ir más rápido, sin sacrificar la eficacia, profesionalidad y seriedad que requiere la profesión. Nosotros intentaremos potenciar el buen uso de la IA, con conferencias y talleres, para que, dado que su uso es inevitable, al menos aprendamos, desde el inicio de la profesión, a darle el uso que se merecen, y nos merecemos todos.

P.- ¿Qué medidas contempla su candidatura para facilitar el acceso de los jóvenes abogados a oportunidades profesionales, redes de contactos y especialización?

R.- Como he mencionado anteriormente, son importantes los afterworks, el deporte, el networking, los talleres, mesas redondas, etc., y cualquier otra propuesta o medida que permita acercar a los abogados a conocer nuevos compañeros, acceder a más conocimiento y, en definitiva, a crear más oportunidades de colaboración y especialización.

P.- Si resultan elegidos, ¿cuáles serían las tres primeras medidas que pondrían en marcha durante los primeros seis meses de mandato?

R.- Con total prioridad: acceso a la información prematura para estudiantes no abogados y acompañamientos a juicios, solventando dudas y explicando el proceso; realización de mesas o talleres que permitan ampliar conocimientos e interacción entre jóvenes abogados; y ⁠aumentar la comunicación bidireccional entre el AJAIB y los agrupados.

P.- Para terminar: ¿por qué considera que los colegiados jóvenes deberían confiar en Álvaro Martín Olmos y en el equipo que encabeza en las elecciones del 8 de octubre?

R.- Quien me conozca sabe que soy, en primer lugar Álvaro Martín, persona, y, en segundo lugar, Álvaro Martín, abogado y compañero. Siempre pienso que hablamos con personas -abogados, clientes, jueces, etc.- y el trato debe ser siempre respetuoso y amable. Por eso, quien confíe y nos vote, no va a ser un número, será un compañero más que ha despositado la confianza en nosotros y que merece tanto o más respeto como los miembros de mi equipo y cualquier compañero de esta profesión. No me olvido de los que o bien no voten o bien voten a la candidatura contraria, pues también tendrán nuestro máximo apoyp. No se trata de dividir con colores, banderas o lemas, se trata de agrupar. Por eso creo que tenemos un equipo que aúna y representa a cualquier jóven abogado que pertenezca o pueda pertenecer al AJAIB. Cualquier jóven abogado se verá plenamente representado en nuestra candidatura.