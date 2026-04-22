Acuerdo histórico en el Senado: los 12.000 vecinos de Formentera tendrán un senador propio

Acuerdo histórico en el Senado: los 12.000 vecinos de Formentera tendrán senador propio después de que la Cámara Alta haya aprobado de manera definitiva la reforma de la Constitución Española.

Una iniciativa legislativa impulsada por el Parlament balear que modifica el artículo 69.3 para que la isla de Formentera disponga de un senador propio y se desvincule del tándem electoral que conformaba hasta ahora con Ibiza.

La cuarta reforma de la Constitución Española de 1978 ya ha finalizado así su recorrido, contando únicamente con el rechazo de Vox, por lo que se mandará directamente al Boletín Oficial del Estado (BOE). En la votación de esta reforma constitucional en el Senado ha estado la presidenta de Baleares, Marga Prohens.

El Senado, al igual que el Congreso, decidió tramitarlo en lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión, por lo que no se han presentado enmiendas y únicamente se ha votado el texto que vino del Congreso.

El apoyo definitivo del PP se desatascó en el Congreso después de que el PSOE permitiera aprobar una enmienda a esta reforma para que en la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano y no la de Eivissa que propuso el Parlamento balear.

✅ Formentera fa un passa històrica i comptarà amb veu pròpia al @Senadoesp. Vull expressar la meva satisfacció amb tots els formenterers per la correcció d’una anomalia que s’ha mantingut durant els darrers 20 anys. L’illa podrà elegir un senador propi que defensi les seves… pic.twitter.com/DpOOjpndKY — Marga Prohens (@MargaProhens) April 22, 2026

En cualquier caso, el Parlament balear ha intentado aprobar en las Cortes Generales esta reforma constitucional otras tres legislaturas de manera infructuosa, aunque las Cortes Generales pisaron el acelerador en las últimas fechas y finalmente ha quedado aprobada.

En la actualidad, Formentera e Ibiza comparten circunscripción electoral conjunta para las elecciones al Senado, un cargo que en esta legislatura lo ocupa Juanjo Ferrer, que se presentó a las pasadas elecciones con la candidatura conjunta de PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa.

La propuesta del Parlamento de Baleares, que finalmente se ha acabado aprobando, es que el apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española incluyera en su redactado que corresponde un senador a las siguientes islas: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

También incluyen una disposición adicional única para que la eficacia de la creación de la circunscripción electoral al Senado por la isla de Formentera «quedará demorada» hasta las inmediatas elecciones al Senado, una vez haya entrado en vigor esta reforma de la Constitución Española.

En la exposición de motivos, el Parlamento balear defiende que esta reforma de la Constitución intenta que «queden reconocidas» de manera efectiva en el Senado «las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva».

Todos los políticos a favor, menos Vox

Durante el debate de la reforma, Vox ha justificado su negativa en que esta propuesta supondrá un «incremento» de representación de Formentera en el Senado y ha lanzado una pregunta: «¿Va a mejorar la vida de los ciudadanos de Formentera la existencia de un senador más?».

Por su parte, el senador del PP Miguel Ángel Jerez ha destacado el «consenso» de esta reforma constitucional, celebrando que se haya «forjado en el territorio», algo que, a su juicio, permitirá que persista en el futuro.

«La historia de Formentera es la historia de una reivindicación permanente», ha proclamado el senador ‘popular’.

El encargado de defender la postura del PSOE en el Senado ha sido el ex alcalde de Palma, José Hila, que ha puesto de relieve la «importancia» que tiene para Baleares esta reforma constitucional para que Formentera tenga senador propio, una «reivindicación histórica y legítima».