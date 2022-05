Partido crucial el que afrontaba el Palma Futsal este viernes tarde en Son Moix. El conjunto dirigido por Vadillo recibía a Osasuna Magna en un contexto en el que los baleares no se permitían fallar. Después de tres derrotas consecutivas en Son Moix, el equipo mallorquín quería resarcirse y mantener el pulso a sus rivales en la zona alta de la clasificación.

El Palma Futsal saltó al parqué con la confianza que un partido así requiere y atropelló a Osasuna Magna. En el primer minuto gozó de tres oportunidades. La más clara fue un balón al palo de Eloy Rojas tras recibir un saque de portería de Fabio. El cuadro balear amenazaba y su juego era una clara declaración de intenciones. Vertical y con la presión alta, los de Vadillo no querían perdonar.

Fue Cainan quien abrió la lata. El italo brasileño recibió un pase en la frontal del área y, con un disparo cruzado, batió a Asier para poner el primero en el marcador. El tanto hacía justicia y abría un melón que, tres minutos después, Gordillo aprovecharía. El toledano definiría con precisión un mano a mano frente al meta navarro para superarlo y que el defensor rival no llegase a tiempo para sacar el balón bajo palos.

Inicio efusivo de un cuadro balear que, además de dar una muy buena imagen, veía recompensa con el gol. Los de Vadillo seguirían aprovechando la efervescencia de este gran inicio para poner tierra de por medio. Llegó Higor, quien con un disparo cruzado y con ligera ayuda del portero navarro introdujo el balón en la meta rival y estableció un 3-0 a mitad de la primera parte para demostrar que el Palma Futsal quería cambiar la dinámica de resultados en Son Moix.

En ese momento reaccionó Osasuna Magna y subió líneas y probó a Fabio. Aún así, el madrileño se mostraba con gran seguridad bajo palos y los jugadores seguían con esa mordedura que les hacía mantener el peligro en la portería contraria. Nunes, Marlon, Gordillo o Higor tuvieron varias ocasiones, pero o bien la imprecisión a la hora de definir o bien Asier evitaban que el Palma Futsal ampliase su renta en el electrónico. Los mallorquines se irían al descanso con muy buenas sensaciones y con una clara oportunidad de Higor que puso a prueba la velocidad de reacción de Asier justo antes de sonar la bocina.

Los tres goles de ventaja podían ser un arma de doble filo para los baleares si no salían con la misma intensidad con la que salieron al inicio del encuentro. Pero el Palma tenía las cosas claras y arrancó la segunda parte buscando el cuarto. Sin relajaciones, con intención y mirando la portería contraria. Las ocasiones no tardarían en llegar y, a pesar de que la más clara en los primeros instantes fue de Marlon, todas las llegadas tenían un denominador común: Eloy Rojas. El gaditano estaba presente en todas las ofensivas baleares y poco le bastó para marcar el cuarto. Corrió por la banda, le salió Asier al paso y Eloy definió, con una suavidad y calidad exquisita, con una vaselina que superó al portero de Osasuna Magna. Golazo del ala de un Palma Futsal que imponía, aún más si cabía, su ley en los primeros compases de la segunda mitad.

El conjunto dirigido por Vadillo estaba viviendo una gran noche y Mancuso estuvo a punto, poco después de participar en la fiesta, aunque su remate en el interior del área no encontró puerta. El equipo seguía con ambición y esa ambición llevaría más ocasiones. La siguiente fue de Carlos y el canterano no desaprovechó la oportunidad. Envió el balón a la red para colocar el quinto tanto balear en el electrónico en lo que era su estreno goleador con el primer equipo. El juego y las sensaciones del Palma Futsal eran inmejorables en un partido en el que no dieron ninguna opción a su rival y desde el inicio demostraron que querían hacerse con los tres puntos.

Osasuna Magna quiso meter mano al cuadro balear con portero jugador, pero en defensa también salió la mejor versión de los de Vadillo. Con una defensa infranqueable, casi sin recibir ocasiones, el equipo mallorquín mantenía su puerta a cero en lo que podía ser una noche redonda. A pesar de lucharlo hasta el final, a falta de dos minutos Dani Zurdo encontró el único hueco que dejó libre el Palma Futsal en los cuarenta minutos para anotar el único y solitario gol de Osasuna Magna. El cuadro balear se llevó un importante triunfo para seguir luchando por las posiciones altas de la tabla.

– Palma Futsal: Fabio, Marlon, Eloy Rojas, Nunes e Higor. También jugaron Mancuso, Tomaz, Carlos, Neguinho, Cainan y Gordillo.

-Osasuna Magna: Asier, Juninho, Tony, Linhares y Dani Zurdo. También jugaron Fabinho, Neno, Rocha, Ion y Josu.

– Goles: 1-0 Cainan (min. 4); 2-0 Gordillo (min. 7); 3-0 Higor (min. 8); 4-0 Eloy Rojas (min. 23); 5-0 Carlos (min. 29); 5-1 Dani Zurdo (min. 38)

– Árbitros: Miñano Martínez y Ropero Lara. Amonestaron a Nunes por parte del Palma Futsal y a Rocha por parte de Osasuna Magna.

– Pabellón: Palau Municipal d’Esports de Son Moix, 2.800 espectadores. Partido correspondiente a la vigesimosexta jornada de LNFS.