1-0 en Montjuic: objetivo cumplido

Probablemente leerán que el Mallorca dio la cara, que sufrió una derrota honrosa o que plantó batalla a todo un Barça aspirante al triplete de títulos esta temporada, pero la cruda realidad es que los de Arrasate sufrieron como perros para no ser humillados y los fríos números lo certifican: 80 por ciento a 20 de posesión y tres decenas de tiros sobre la meta espléndidamente defendida por Leo Román por uno en la de Szczesny, casi un espectador más.

Imposible adivinar un escenario diferente si la contienda hubiera transcurrido con un plan de partido más osado. Habíamos aceptado y asumido que para puntuar en la Montaña Mágica se necesitaba un partido perfecto, pero no fue así. Fue un ejercicio de campaña, unas maniobras militares destinadas a probar la capacidad de sacrificio, solidaridad y firmeza de una retaguardia superpoblada que tuvo en su cancerbero un último bastión inquebrantable. Pero el considerable esfuerzo, acompañado de pequeñas dosis de fortuna, quedó empañado por una ineficacia absoluta para salir al contragolpe, siempre bajo la batuta de Sergi Darder, que no encontró en Larin, Antonio Sánchez y algun compañero más, la precisión, rapidez y sentido común necesarios para hincar el diente, aun sin morder demasiado, a un contrincante seguro de abatir el muro antes o después.

El resultado no por corto resulta menos engañoso. No es para que el vencedor pueda henchirse de orgullo, sin embargo no hay ninguna derrota honorable y, sobre todo, si la sensación que dejas no siquiera alcanza para convencer de que ibas a por el empate y ya no digamos si a por algo más. Ante la seguridad del triunfo que alumbró le presión blaugrana y mantuvo inédita la creatividad visitante, este Mallorca nunca dio la impresión de creer en sus fuerzas más allá de usarlas para salir con la cabeza alta, si, pero con el rabo entre las piernas.

La ausencia de los dos sancionados, Dani Rodríguez y Maffeo, junto a los cuatro lesionados, Muriqi, Asano, Morlanes y Robert Navarro, ejerce un efecto paliativo del marcador mínimo, pero tampoco sirve como atenuante para un equipo que, dicen por ahí, aspira a pisar Europa