La visita de Leire Díez a Jerez de la Frontera pone en el foco a Mamen Sánchez, diputada del PSOE

La visita de Leire Díez a Jerez de la Frontera (Cádiz) en agosto de 2024 ha vuelto a la actualidad tras las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los informes incorporados a la investigación apuntan a que varios desplazamientos de la exmilitante socialista fueron sufragados con recursos del PSOE y autorizados directamente por Santos Cerdán, entonces secretario de organización del partido.

Entre los viajes de Leire Díez analizados en la investigación, figura una estancia en Jerez entre los días 20 y 24 de agosto de 2024. La aparición de la ciudad gaditana en la documentación de la UCO ha provocado una fuerte reacción política por parte del Partido Popular, que ha pedido explicaciones al PSOE local.

Los populares consideran necesario aclarar cuál fue el motivo de la visita y qué agenda mantuvo Leire Díez durante esos días en la ciudad gaditana. La polémica llega en un momento especialmente delicado para el PSOE, aunque a nivel local no existe ninguna acusación contra dirigentes socialistas de la ciudad.

Aun así, el Partido Popular considera que hay preguntas sin responder. Entre ellas, con quién se reunió Leire Díez, qué actos se llevaron a cabo durante su estancia y quién organizó su agenda en la ciudad. Cabe destacar que, por aquel entonces, en 2024, Mamen Sánchez, actual diputada socialista en el Congreso, era la alcaldesa de Jerez de la Frontera.

El asunto ha reabierto el debate político en Jerez. Los populares entienden que la aparición de la localidad en los informes de la UCO obliga a ofrecer explicaciones públicas. La portavoz popular, Silvia Rodríguez, ha lamentado que «cada vez que aparece Jerez vinculado al PSOE es para que se hable de corrupción y mala gestión». De hecho, Rodríguez ha recordado que no es la primera vez que nombres como el de Leire Díez, José Luis Ábalos o Santos Cerdán aparecen ligados a la ciudad gaditana.

Todo ello se pone en entredicho, puesto que las visitas de Leire Díez a la ciudad de Jerez se realizaron cuando Díez ocupaba el cargo de directora de Filatelia y del Museo Postal de Correos. Con todos estos asuntos encima de la mesa, el Partido Popular se pregunta ahora hasta dónde llegó la implicación de Mamen Sánchez «con las cloacas de Ferraz y Pedro Sánchez». Silvia Rodríguez ha sido tajante, exigiendo aclarar «si tienen o no vinculaciones con estas tramas».