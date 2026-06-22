El PP denuncia que en Málaga se produce «más de una okupación por día» mientras Sánchez no hace nada

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha denunciado que la provincia malagueña «acumula una media de 450 okupaciones de viviendas cada año». Este hecho «supone más de una okupación por día, según datos del Ministerio del Interior», ha señalado Navarro, quien ha lamentado que «precisamente ese miedo mantiene más de 150.000 viviendas vacías en la provincia».

Tras mantener un encuentro de trabajo con Ana Vázquez, portavoz de Interior del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Patricia Navarro ha incidido en «el impacto directo que tiene esta problemática en el déficit de viviendas en la provincia». «El miedo a la inquiokupación retira viviendas del mercado porque los propietarios se sienten desprotegidos», ha asegurado Navarro.

Para la presidenta del PP de Málaga, la ley estatal de vivienda «ha favorecido y ha generado un clima de impunidad para aquellos que han querido okupar una vivienda» y, de igual forma, «ha desincentivado que el propietario pueda poner su segunda vivienda en el mercado del alquiler por ese miedo y ese riesgo a que la okupen».

«Es normal que la gente tenga miedo», señalaba Patricia Navarro, para quien todo esto «está provocando que propietarios que tienen sus pequeños ahorros invertidos en una segunda vivienda para recibir un complemento a su renta o incluso para financiar la hipoteca de esa vivienda, no la alquilen simple y llanamente por ese miedo a que la okupen».

16.000 okupaciones al año en España

En España hay más de 16.000 okupaciones al año. Tal y como ha defendido Ana Vázquez, la ley antiokupación del PP –aprobada ya en el Senado– «se ha paralizado 84 veces en el Congreso de los Diputados». Cabe recordar que dicha normativa, de aprobarse, permitiría los desalojos en 24 horas, impediría el empadronamiento de okupas y el corte de suministros en viviendas okupadas.

En nuestro país hay un déficit de 750.000 viviendas y este dato, de cara al 2030, tal y como ha asegurado el Banco de España, llegará al millón. Por ello, Vázquez ha insistido en la necesidad de «protección jurídica para que la ciudadanía pueda alquilar sin problemas», además de «un protocolo antiokupación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». «Si no quieren aprobar la ley, que el señor Marlaska haga ya posible este protocolo para que la policía pueda entrar y desokupar al okupa y proteger al propietario», ha concluido la portavoz de Interior del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.