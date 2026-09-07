El ‘sueldazo’ de la alcaldesa socialista de Alcalá de Guadaíra: 84.367 euros al año

La alcaldesa socialista de Alcalá de Guadaíra cobra 84.367 euros al año, una retribución que se traduce en cerca de 7.000 euros mensuales. La cantidad contrasta con los 27.600 euros de salario medio anual de las familias de la localidad, según los datos difundidos en las últimas horas.

La remuneración de la regidora se sitúa así muy por encima de los ingresos medios de los hogares alcalareños, en un municipio donde además hay 6.603 personas en situación de desempleo. El dato pone sobre la mesa el nivel de las retribuciones de la cúpula del Gobierno municipal y su distancia respecto a la realidad económica de buena parte de los vecinos.

El sueldo de la alcaldesa forma parte de un esquema retributivo que también alcanza a sus tenientes de alcalde. Estos cargos perciben 55.212 euros anuales, según las cifras facilitadas, entre ellos Jesús Mora y Christopher Rivas. Sus salarios superan igualmente los ingresos medios atribuidos a las familias de Alcalá de Guadaíra.

La polémica llega precisamente en septiembre, cuando los hogares afrontan una de las épocas del año con mayor concentración de gastos. La vuelta al colegio obliga a asumir la compra de libros, material y otros productos necesarios para el inicio del curso, mientras que las familias con hijos universitarios deben hacer frente además a los costes vinculados a los estudios superiores.

A ello se añaden los pagos acumulados durante los meses de verano, una combinación de gastos que incrementa la presión sobre las economías domésticas coincidiendo con el regreso a la rutina.

Vox denuncia el ‘sueldazo’ de la alcaldesa

Las retribuciones del Gobierno municipal han sido cuestionadas por Vox Alcalá de Guadaíra, cuyo portavoz, Pedro Navarro, considera que existe una falta de conexión entre los salarios de los responsables políticos y las dificultades que atraviesan algunos vecinos. La formación reclama que el dinero público se destine a atender las necesidades de las familias y no a mantener, según su valoración, «unas remuneraciones alejadas de los ingresos habituales de los hogares».

«Ser socialista es ganar mucho y pensar poco en los demás», ha resumido Navarro al referirse al nivel salarial de la alcaldesa y del resto del Ejecutivo local, haciendo referencia a la mítica frase de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, ha asegurado que con dicha retribución anual «es muy fácil superar septiembre sin sobresaltos», pues se ignora por completo «los 6.603 dramas de desempleo» de los alcalareños.