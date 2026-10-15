Precio de la gasolina hoy 15 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
El precio de la gasolina hoy jueves en las principales ciudades de Andalucía
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Llegamos al jueves, por lo que muchos ya estarán pensando en coger el coche para salir el fin de semana. Y también están los que lo utilizan para ir a trabajar, de modo que sea cuál sea el motivo, lo primero de todo es tener datos actualizados al respecto del precio del combustible. Y para ello, nada como hacer consulta al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica al que las gasolineras reportan datos actualizados en todo momento. De este modo y si deseas saber cuál es el precio de la gasolina hoy 15 de octubre a primera hora, y en algunas de las principales ciudades de Andalucía como Sevilla o Cádiz, toma nota de los listados que ahora vemos.
Precio de la gasolina hoy 15 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla estas las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves son las que ves a continuación:
Gasolina 95
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.599 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 (A-8005), km 10,8, número 14. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.599 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.599 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.809 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.849 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Repsol. Sevilla. Carretera SE-30, acceso a Valdezorras, km 0,1. Precio: 1.865 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l.
- Shell. Gelves. Autovía Sevilla-Coria, km 6. Precio: 1.869 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.874 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.874 €/l.
Diésel
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.699 €/l.
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, s/n, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.730 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.735 €/l.
- Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1.739 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.739 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.739 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.739 €/l.
Precio de la gasolina hoy 15 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga las gasolineras más baratas de hoy jueves son estas que ahora te mostramos:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.629 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.649 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.659 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.664 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.669 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.669 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.672 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.678 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.839 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.869 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.879 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.889 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.889 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.889 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.734 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.739 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.739 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.759 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.769 €/l.
- Dinergia. Málaga. Calle Eduardo Queipo de Llano Caballero, 11. Precio: 1.779 €/l.
Precio de la gasolina hoy 15 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si vives en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:
Gasolina 95
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.639 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.649 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.659 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, 1, Polígono Industrial Río San Pedro. Precio: 1.659 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.789 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. Precio: 1.874 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Antigua carretera N-IV, km 639,5. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, carretera N-IV, km 654,7. Precio: 1.899 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.899 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera A-491, Chipiona-Rota, km 0,5. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.769 €/l.
- Galp. Medina-Sidonia. Calle Europa, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.785 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.789 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.789 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.789 €/l.
Precio de la gasolina hoy 15 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, las gasolineras más baratas para repostar son estas que te mostramos:
Gasolina 95
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.539 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.634 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.650 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.669 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.669 €/l.
- Minioil. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.669 €/l.
Gasolina 98
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431, Córdoba-Palma del Río, km 3,3. Precio: 1.845 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.849 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.869 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.869 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.879 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.879 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.669 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.698 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.719 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.731 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.760 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.769 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.779 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.779 €/l.
Precio de la gasolina hoy 15 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Y por último, en Granada las gasolineras más baratas son estas que ahora te mostramos:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, s/n. Precio: 1.585 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.585 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.585 €/l.
- Smart Oil. Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: 1.595 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.595 €/l.
- Minioil. Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1.635 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.649 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.749 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.775 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.809 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen izquierdo. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen derecho. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.829 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.849 €/l.
Diésel
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Ogíjares. Avenida de Madrid, 169. Precio: 1.739 €/l.
- Minioil. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.749 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.759 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.759 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.759 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.759 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.767 €/l.
Si deseas poder hacer consulta en otro momento de estas ciudades o de cualquier otra de Andalucía, puedes entrar en el Geoportal y filtrar datos en función no sólo de tu ubicación sino también del tipo de combustible, viendo resultados en forma de lista como las que acabamos de ver, y también en forma de mapa como este que ahora te mostramos a modo de ejemplo, de Cádiz.