Precio de la gasolina

Precio de la gasolina hoy 15 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El precio de la gasolina hoy jueves en las principales ciudades de Andalucía

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Blanca Espada

Llegamos al jueves, por lo que muchos ya estarán pensando en coger el coche para salir el fin de semana. Y también están los que lo utilizan para ir a trabajar, de modo que sea cuál sea el motivo, lo primero de todo es tener datos actualizados al respecto del precio del combustible. Y para ello, nada como hacer consulta al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica al que las gasolineras reportan datos actualizados en todo momento. De este modo y si deseas saber cuál es el precio de la gasolina hoy 15 de octubre a primera hora, y en algunas de las principales ciudades de Andalucía como Sevilla o Cádiz, toma nota de los listados que ahora vemos.

Precio de la gasolina hoy 15 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla estas las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves son las que ves a continuación:

Gasolina 95

  • Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l.
  • Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l.
  • E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.599 €/l.
  • EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 (A-8005), km 10,8, número 14. Precio: 1.599 €/l.
  • Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.599 €/l.
  • Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, s/n. Precio: 1.599 €/l.
  • Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.599 €/l.
  • Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.599 €/l.
  • Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.599 €/l.
  • Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

  • Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
  • Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.809 €/l.
  • Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.849 €/l.
  • Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l.
  • BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l.
  • Repsol. Sevilla. Carretera SE-30, acceso a Valdezorras, km 0,1. Precio: 1.865 €/l.
  • 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l.
  • Shell. Gelves. Autovía Sevilla-Coria, km 6. Precio: 1.869 €/l.
  • Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.874 €/l.
  • Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.874 €/l.

Diésel

  • Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.699 €/l.
  • Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.699 €/l.
  • Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.699 €/l.
  • Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, s/n, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.730 €/l.
  • E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.735 €/l.
  • Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1.739 €/l.
  • Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.739 €/l.
  • Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.739 €/l.
  • Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.739 €/l.
  • Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.739 €/l.

Precio de la gasolina hoy 15 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

En Málaga las gasolineras más baratas de hoy jueves son estas que ahora te mostramos:

Gasolina 95

  • Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.629 €/l.
  • Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.649 €/l.
  • Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.659 €/l.
  • GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.664 €/l.
  • Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.669 €/l.
  • Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.669 €/l.
  • Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.669 €/l.
  • Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.669 €/l.
  • S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.672 €/l.
  • Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.678 €/l.

Gasolina 98

  • Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.709 €/l.
  • M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.839 €/l.
  • Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.859 €/l.
  • Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l.
  • ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.869 €/l.
  • Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.869 €/l.
  • Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.879 €/l.
  • Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.889 €/l.
  • Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.889 €/l.
  • Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.889 €/l.

Diésel

  • S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.734 €/l.
  • Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.739 €/l.
  • Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.739 €/l.
  • Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.739 €/l.
  • Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.739 €/l.
  • Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.739 €/l.
  • GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.759 €/l.
  • Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.759 €/l.
  • Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.769 €/l.
  • Dinergia. Málaga. Calle Eduardo Queipo de Llano Caballero, 11. Precio: 1.779 €/l.

Precio de la gasolina hoy 15 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Si vives en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves:

Gasolina 95

  • Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.639 €/l.
  • Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.639 €/l.
  • Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.639 €/l.
  • Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.649 €/l.
  • Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.659 €/l.
  • Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.659 €/l.
  • Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.659 €/l.
  • Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.659 €/l.
  • GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.659 €/l.
  • Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, 1, Polígono Industrial Río San Pedro. Precio: 1.659 €/l.

Gasolina 98

  • ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l.
  • Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.789 €/l.
  • Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.789 €/l.
  • ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.859 €/l.
  • Shell. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. Precio: 1.874 €/l.
  • Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.879 €/l.
  • Galp. Jerez de la Frontera. Antigua carretera N-IV, km 639,5. Precio: 1.889 €/l.
  • Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, carretera N-IV, km 654,7. Precio: 1.899 €/l.
  • Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.899 €/l.
  • Agla. Chipiona. Carretera A-491, Chipiona-Rota, km 0,5. Precio: 1.899 €/l.

Diésel

  • Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l.
  • Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.759 €/l.
  • Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.759 €/l.
  • Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.759 €/l.
  • Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.769 €/l.
  • Galp. Medina-Sidonia. Calle Europa, s/n. Precio: 1.779 €/l.
  • Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.785 €/l.
  • Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.789 €/l.
  • Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.789 €/l.
  • Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.789 €/l.

Precio de la gasolina hoy 15 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba, las gasolineras más baratas para repostar son estas que te mostramos:

Gasolina 95

  • Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
  • F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.539 €/l.
  • GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.539 €/l.
  • Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.634 €/l.
  • Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.650 €/l.
  • Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.669 €/l.
  • Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.669 €/l.
  • Minioil. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1.669 €/l.
  • Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1.669 €/l.
  • Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.669 €/l.

Gasolina 98

  • Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.829 €/l.
  • E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
  • Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431, Córdoba-Palma del Río, km 3,3. Precio: 1.845 €/l.
  • Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.849 €/l.
  • Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.869 €/l.
  • Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.869 €/l.
  • Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.879 €/l.
  • Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l.
  • Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.879 €/l.
  • Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l.

Diésel

  • Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l.
  • F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l.
  • GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.669 €/l.
  • Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.698 €/l.
  • Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.719 €/l.
  • Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.731 €/l.
  • Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.760 €/l.
  • El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.769 €/l.
  • Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.779 €/l.
  • Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.779 €/l.

Precio de la gasolina hoy 15 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Y por último, en Granada  las gasolineras más baratas son estas que ahora te mostramos:

Gasolina 95

  • Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.585 €/l.
  • Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.585 €/l.
  • Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, s/n. Precio: 1.585 €/l.
  • Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.585 €/l.
  • Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.585 €/l.
  • Smart Oil. Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: 1.595 €/l.
  • Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.595 €/l.
  • Minioil. Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1.635 €/l.
  • GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.639 €/l.
  • Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.649 €/l.

Gasolina 98

  • Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.749 €/l.
  • AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.769 €/l.
  • Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.775 €/l.
  • A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.809 €/l.
  • ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen izquierdo. Precio: 1.829 €/l.
  • ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen derecho. Precio: 1.829 €/l.
  • ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.829 €/l.
  • ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.829 €/l.
  • ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.829 €/l.
  • Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.849 €/l.

Diésel

  • Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.729 €/l.
  • ASC Carburantes. Ogíjares. Avenida de Madrid, 169. Precio: 1.739 €/l.
  • Minioil. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.739 €/l.
  • Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.749 €/l.
  • Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.759 €/l.
  • Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.759 €/l.
  • Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.759 €/l.
  • Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.759 €/l.
  • Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.759 €/l.
  • San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.767 €/l.

Si deseas poder hacer consulta en otro momento de estas ciudades o de cualquier otra de Andalucía, puedes entrar en el Geoportal y filtrar datos en función no sólo de tu ubicación sino también del tipo de combustible, viendo resultados en forma de lista como las que acabamos de ver, y también en forma de mapa como este que ahora te mostramos a modo de ejemplo, de Cádiz.

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Mapa de Cádiz como se ve en el Geoportal. (Foto: Geoportalgasolineras.es)

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