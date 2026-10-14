Precio de la gasolina hoy 14 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Consulta las gasolineras más baratas hoy miércoles en las principales ciudades andaluzas
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El precio de la gasolina hoy miércoles puede que no haya variado mucho con respecto al día anterior, pero lo cierto es que podemos actualizar información de forma diaria gracias al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y con ello saber hacia dónde dirigirnos para ahorrar a la hora de llenar el depósito. De este modo si has de coger el coche hoy miércoles en alguna de las principales ciudades de Andalucía, te dejamos ahora con os precios actualizados a primera hora de hoy miércoles 14 de octubre con las direcciones de las gasolineras más baratas.
Precio de la gasolina hoy 14 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1.599 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.599 €/l.
- APJ. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera de Utrera a Sevilla, km 1. Precio: 1.599 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.809 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.829 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.829 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.849 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1.859 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l.
- Repsol. Sevilla. Carretera SE-30, km 0,1, carretera de Valdezorras. Precio: 1.865 €/l.
- Shell. Gelves. Autovía Sevilla-Coria, km 6. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.699 €/l.
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, s/n, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.730 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.735 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1.739 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.739 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.739 €/l.
- Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1.739 €/l.
Precio de la gasolina hoy 14 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga las gasolineras más baratas son estas que ahora te mostramos:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.639 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.659 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.659 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.664 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.672 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.678 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.689 €/l.
- E.S. Las Palmeras. Málaga. Calle Diderot, 66. Precio: 1.689 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.689 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.839 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l.
- E.S. Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.869 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.879 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.889 €/l.
- E.S. El Valle (AGLA). Cártama. Carretera de Cártama Pueblo a Estación, km 2,7. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.734 €/l.
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.749 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.769 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.769 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.769 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.774 €/l.
- E.S. Limonar. Mollina. Carretera N-334, km 143,2. Precio: 1.779 €/l.
- Aceites Los Romanes. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.780 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.787 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.788 €/l.
Precio de la gasolina hoy 14 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si vives en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.649 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.659 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.659 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Las Salinas. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, 1, Polígono Industrial Río San Pedro. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.659 €/l.
Gasolina 98
- E.S. Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.769 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.799 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.859 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Antigua carretera N-IV, km 639,5. Precio: 1.879 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelagá, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. Precio: 1.884 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, carretera N-IV, km 654,7. Precio: 1.889 €/l.
- AGLA. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.899 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.909 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.765 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.769 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.769 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.779 €/l.
- Galp. Medina-Sidonia. Calle Europa, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.789 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.789 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.789 €/l.
Precio de la gasolina hoy 14 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, las gasolineras más baratas para repostar son estas que te mostramos:
Gasolina 95
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.539 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.634 €/l.
- Minioil. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.669 €/l.
Gasolina 98
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.809 €/l.
- E.S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 de Córdoba a Palma del Río, km 3,3. Precio: 1.845 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.859 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.869 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.869 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.879 €/l.
- AGLA. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.879 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.669 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.698 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.719 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.731 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.769 €/l.
- GEDS. La Rambla. Polígono Industrial, esquina de la calle El Horno con la calle El Porrón, 1. Precio: 1.769 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.779 €/l.
Precio de la gasolina hoy 14 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas que ahora te mostramos son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.585 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.585 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.585 €/l.
- Smart Oil. Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: 1.595 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.595 €/l.
- Minioil. Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1.635 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.649 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.749 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.769 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.775 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.809 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen izquierdo. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen derecho. Precio: 1.829 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.829 €/l.
Diésel
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.726 €/l.
- Cosafra. Huétor-Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.729 €/l.
- ASC Carburantes. Ogíjares. Avenida de Madrid, 169. Precio: 1.739 €/l.
- Minioil. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.749 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.759 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.759 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.759 €/l.
- Petroprix. Huétor-Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.759 €/l.
Con estos listados ya sabemos cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles, pero si deseas hacer tu propia consulta para otra ciudad, o cualquier otro día, puedes entrar en el Geoportal y filtrar resultados además de verlos en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo de Sevilla y que te servirá para encontrar la información de forma más rápida y detallada.