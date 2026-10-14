Precio de la gasolina hoy 14 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El precio de la gasolina hoy miércoles puede que no haya variado mucho con respecto al día anterior, pero lo cierto es que podemos actualizar información de forma diaria gracias al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y con ello saber hacia dónde dirigirnos para ahorrar a la hora de llenar el depósito. De este modo si has de coger el coche hoy miércoles en alguna de las principales ciudades de Andalucía, te dejamos ahora con os precios actualizados a primera hora de hoy miércoles 14 de octubre con las direcciones de las gasolineras más baratas.

Precio de la gasolina hoy 14 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:

Gasolina 95

Petroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l .

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Plenergy . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.577 €/l .

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Family Energy . Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1.599 €/l .

. Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: . Plenergy . San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.599 €/l .

. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: . APJ . Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Sevilla. Calle Cojinete, s/n. Precio: . Petrouya . Utrera. Carretera de Utrera a Sevilla, km 1. Precio: 1.599 €/l .

. Utrera. Carretera de Utrera a Sevilla, km 1. Precio: . Moove . Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . Moove . Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.599 €/l .

. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: . Ballenoil . Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: . Petroprix. San José de la Rinconada. Camino de la Fábrica de Tabaco, 1. Precio: 1.599 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l .

. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: . Galp . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.809 €/l .

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: . Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.829 €/l .

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: . Galp . Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.829 €/l .

. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.849 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: . Family Energy . Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1.859 €/l .

. Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: . BS Energy . Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: . 7267 . Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l .

. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: . Repsol . Sevilla. Carretera SE-30, km 0,1, carretera de Valdezorras. Precio: 1.865 €/l .

. Sevilla. Carretera SE-30, km 0,1, carretera de Valdezorras. Precio: . Shell. Gelves. Autovía Sevilla-Coria, km 6. Precio: 1.879 €/l.

Diésel

Ballenoil . Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: . Petroprix . Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.699 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.699 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: . Moeve-Arroceros B.G. . La Puebla del Río. Finca El Reboso, s/n, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.730 €/l .

. La Puebla del Río. Finca El Reboso, s/n, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: . E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.735 €/l .

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: . Family Energy . Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1.739 €/l .

. Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: . Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.739 €/l .

. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: . Plenergy . Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.739 €/l .

. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: . Plenergy . Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.739 €/l .

. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: . Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1.739 €/l.

Precio de la gasolina hoy 14 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

En Málaga las gasolineras más baratas son estas que ahora te mostramos:

Gasolina 95

Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.639 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.659 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . Aorva Group . Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.659 €/l .

. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.664 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.672 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: . Madese-Benamaina . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.678 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: . Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.689 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . E.S. Las Palmeras . Málaga. Calle Diderot, 66. Precio: 1.689 €/l .

. Málaga. Calle Diderot, 66. Precio: . Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.689 €/l .

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: . Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.689 €/l.

Gasolina 98

Gueroil . Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.709 €/l .

. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: . M3 Petróleos . Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.839 €/l .

. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: . Galp . Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: . Ninguno . Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l .

. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: . E.S. Coloso Churriana . Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.869 €/l .

. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: . Coloso . Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.869 €/l .

. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: . Shell . Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.879 €/l .

. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: . Galp . Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.879 €/l .

. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: . Gueroil . Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.889 €/l .

. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: . E.S. El Valle (AGLA). Cártama. Carretera de Cártama Pueblo a Estación, km 2,7. Precio: 1.899 €/l.

Diésel

S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.734 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: . Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.749 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.769 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.769 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . Aorva Group . Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.769 €/l .

. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: . S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva . Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.774 €/l .

. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: . E.S. Limonar . Mollina. Carretera N-334, km 143,2. Precio: 1.779 €/l .

. Mollina. Carretera N-334, km 143,2. Precio: . Aceites Los Romanes . Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: 1.780 €/l .

. Viñuela. Calle Corralón, 11. Precio: . Trops . Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.787 €/l .

. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: . Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.788 €/l.

Precio de la gasolina hoy 14 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Si vives en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:

Gasolina 95

Petroprix . Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.649 €/l .

. Campamento. Calle Real, 56. Precio: . Plenergy . La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.649 €/l .

. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: . Plenergy . Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.649 €/l .

. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: . Shell . La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.659 €/l .

. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: . Petroprix . El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.659 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: . Petroprix . Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.659 €/l .

. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: . GM Oil . El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.659 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: . Shell . Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Las Salinas. Precio: 1.659 €/l .

. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Las Salinas. Precio: . Ballenoil . Río San Pedro. Avenida del Perú, 1, Polígono Industrial Río San Pedro. Precio: 1.659 €/l .

. Río San Pedro. Avenida del Perú, 1, Polígono Industrial Río San Pedro. Precio: . Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.659 €/l.

Gasolina 98

E.S. Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l .

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: . Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.769 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: . Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.799 €/l .

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: . ASC Carburantes . Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.859 €/l .

. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: . Galp . Jerez de la Frontera. Antigua carretera N-IV, km 639,5. Precio: 1.879 €/l .

. Jerez de la Frontera. Antigua carretera N-IV, km 639,5. Precio: . Galp . Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelagá, s/n. Precio: 1.879 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelagá, s/n. Precio: . Shell . Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. Precio: 1.884 €/l .

. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, s/n. Precio: . Shell . El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, carretera N-IV, km 654,7. Precio: 1.889 €/l .

. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, carretera N-IV, km 654,7. Precio: . AGLA . Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.899 €/l .

. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: . Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.909 €/l.

Diésel

Suministros Mazo . Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l .

. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: . Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.765 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: . Petroprix . Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.769 €/l .

. Campamento. Calle Real, 56. Precio: . Plenergy . La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.769 €/l .

. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: . Plenergy . Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.769 €/l .

. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: . Shell . La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.779 €/l .

. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: . Galp . Medina-Sidonia. Calle Europa, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Medina-Sidonia. Calle Europa, s/n. Precio: . Petroprix . El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.789 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: . Petroprix . Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.789 €/l .

. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: . GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.789 €/l.

Precio de la gasolina hoy 14 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba, las gasolineras más baratas para repostar son estas que te mostramos:

Gasolina 95

GEDS . Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.539 €/l .

. Rute. Calle Granada, 69. Precio: . Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.539 €/l .

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.634 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . Minioil . Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: 1.669 €/l .

. Puente Genil. Carretera Estepa-Guadix, km 8,5. Precio: . Plenergy . Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1.669 €/l .

. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: . Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.669 €/l .

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: . Plenergy . Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.669 €/l .

. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: . Ballenoil . Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: 1.669 €/l .

. Puente Genil. Calle Laurel, 3. Precio: . Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.669 €/l.

Gasolina 98

Avia . Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.809 €/l .

. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: . E.S. La Milana AGLA . Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l .

. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: . Petroil Energy Azahara . Córdoba. Carretera C-431 de Córdoba a Palma del Río, km 3,3. Precio: 1.845 €/l .

. Córdoba. Carretera C-431 de Córdoba a Palma del Río, km 3,3. Precio: . Shell . Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.859 €/l .

. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: . Carrefour . Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.869 €/l .

. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: . Estación de Servicio El Saladillo . Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.869 €/l .

. Baena. Calle Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: . Petromarkt . Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.879 €/l .

. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: . AGLA . Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.879 €/l .

. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: . Shell . Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.879 €/l .

. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: . Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l.

Diésel

GEDS . Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.669 €/l .

. Rute. Calle Granada, 69. Precio: . Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l .

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: . Cooperativa . Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.698 €/l .

. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: . Riosol . Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.719 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . Cepsa . La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.731 €/l .

. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: . El Polígono . Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.769 €/l .

. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: . GEDS . La Rambla. Polígono Industrial, esquina de la calle El Horno con la calle El Porrón, 1. Precio: 1.769 €/l .

. La Rambla. Polígono Industrial, esquina de la calle El Horno con la calle El Porrón, 1. Precio: . Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.779 €/l.

Precio de la gasolina hoy 14 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada

En Granada, estas que ahora te mostramos son las gasolineras más baratas para repostar hoy:

Plenergy . Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.585 €/l .

. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: . Petroprix . Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.585 €/l .

. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: . Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.585 €/l .

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: . Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.585 €/l .

. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: . Plenergy . Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.585 €/l .

. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: . Smart Oil . Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: 1.595 €/l .

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 50. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.595 €/l .

. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: . Minioil . Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1.635 €/l .

. Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: . GM Oil . Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.639 €/l .

. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: . Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.649 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.749 €/l .

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . AM97 Plus S.L. . Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.769 €/l .

. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.775 €/l .

. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: . Tamoil . Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: . A. Aguaza . Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.809 €/l .

. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: . ASC Carburantes . Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.829 €/l .

. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: . ASC Carburantes . Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.829 €/l .

. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: . ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen izquierdo. Precio: 1.829 €/l .

. Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen izquierdo. Precio: . ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen derecho. Precio: 1.829 €/l .

. Atarfe. Carretera N-432, km 429, margen derecho. Precio: . ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.829 €/l.

Diésel

San Isidro SCA . Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: 1.726 €/l .

. Loja. Polígono Manzanil II, calle Trigo, 1. Precio: . Cosafra . Huétor-Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.729 €/l .

. Huétor-Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: . ASC Carburantes . Ogíjares. Avenida de Madrid, 169. Precio: 1.739 €/l .

. Ogíjares. Avenida de Madrid, 169. Precio: . Minioil . Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.739 €/l .

. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: . Alcampo . Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.749 €/l .

. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: . Low Cost Tiburonoil . Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.759 €/l .

. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: . Juncadiesel . Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.759 €/l .

. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: . Lerfu . Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.759 €/l .

. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: . Minioil Albolote . Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.759 €/l .

. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: . Petroprix. Huétor-Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.759 €/l.

Con estos listados ya sabemos cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles, pero si deseas hacer tu propia consulta para otra ciudad, o cualquier otro día, puedes entrar en el Geoportal y filtrar resultados además de verlos en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo de Sevilla y que te servirá para encontrar la información de forma más rápida y detallada.