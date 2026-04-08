Los ocho números uno del PP de Juanma Moreno para el 17M: cinco caras nuevas respecto a 2022

Juanma Moreno afrontará las elecciones andaluzas del 17 de mayo con una renovación parcial de sus cabezas de lista en las ocho provincias. El PP andaluz (PP-A) llevará a cinco números uno nuevos respecto a 2022, aunque mantendrá la apuesta por perfiles de gobierno y dirigentes de peso orgánico, con seis consejeros, el secretario general del partido y él mismo al frente de las candidaturas.

El Comité Electoral del PP-A aprobará este miércoles los cabezas de lista de las ocho provincias andaluzas en un movimiento con el que Juanma Moreno quiere llegar a la cita con una mezcla de continuidad y relevo. La decisión deja una foto muy clara del modelo que busca el presidente andaluz para revalidar su mayoría: perfiles con experiencia institucional, visibilidad pública y protagonismo directo en la acción del Gobierno autonómico.

La principal novedad de estas listas está en que cinco de los ocho números uno no repiten respecto a las elecciones autonómicas de junio de 2022. En Almería encabezará la candidatura el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en sustitución de Carmen Crespo, hoy eurodiputada. En Cádiz será número uno el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en lugar de Ana Mestre.

En Córdoba, el PP andaluz sitúa al frente de la candidatura a Antonio Repullo, actual secretario general del partido y coordinador de campaña. Toma así el relevo de Jesús Aguirre, que lideró la lista en los anteriores comicios. En Granada, la elegida es la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, que sucede a Marifrán Carazo, hoy alcaldesa de la capital. En Jaén, la cabeza de cartel será la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en sustitución de Juan Bravo.

Frente a esos cambios, el PP mantiene tres nombres ya conocidos al frente de sus candidaturas. Juanma Moreno volverá a liderar la lista por Málaga, mientras que Patricia del Pozo repetirá por Sevilla y Loles López hará lo propio por Huelva. Con ese reparto, el partido presenta una combinación de continuidad en plazas clave y renovación en provincias donde ha decidido reforzar el perfil de gestión.

Según el PP-A, la selección de estos ocho números uno responde a una «apuesta por la experiencia política y la gestión de los últimos años». El dato que quiere subrayar la dirección popular es que siete de ellos forman parte del actual Consejo de Gobierno de la Junta, mientras que el octavo, Antonio Repullo, fue delegado del Gobierno andaluz en Córdoba en la pasada legislatura antes de asumir la Secretaría General del partido.

La configuración de estas candidaturas también permite al PP-A exhibir equilibrio entre hombres y mujeres, con cuatro cabezas de lista masculinos y cuatro femeninos. El mensaje interno que traslada la dirección es el de un partido ordenado, sin batallas públicas y con capacidad para cerrar en tiempo y forma un trámite clave de cara al inicio oficial de la carrera electoral.

Las listas completas serán aprobadas también este miércoles, coincidiendo con el primer día del plazo para su presentación ante la Junta Electoral. Después tendrán que recibir el visto bueno del Comité Electoral Nacional del partido. Antonio Sanz, como presidente del Comité Electoral del PP-A, ha destacado la «diligencia» con la que la formación ha resuelto este proceso y lo ha vinculado a la «unidad, la serenidad y la estabilidad» que, a su juicio, definen tanto al partido como a Andalucía.