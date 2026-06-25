Muere el atracador de un banco tras abrir fuego contra la Policía Local de Puerto Serrano (Cádiz)

Un hombre de 57 años ha fallecido este jueves después de protagonizar un atraco a mano armada en una sucursal bancaria de Puerto Serrano (Cádiz) y enfrentarse a tiros con la Policía Local cuando trataba de huir. En el intercambio de disparos, uno de los policías resultó herido leve gracias al chaleco antibalas que llevaba puesto, mientras que el presunto atracador recibió varios impactos en las piernas y falleció poco tiempo después.

Los hechos ocurrieron alrededor de las diez de la mañana, en pleno centro del municipio gaditano y en una de las zonas más concurridas a esa hora. Según la Guardia Civil, el autor del asalto accedió a la entidad bancaria armado con una escopeta de cañones recortados y consiguió llevar a cabo el robo. Al abandonar el banco, se encontró de frente con una patrulla de la Policía Local que había sido alertada por varios vecinos.

Lejos de entregarse, el atracador abrió fuego contra los agentes, que respondieron a la agresión con sus armas reglamentarias. Uno de los disparos efectuados por el asaltante impactó en el chaleco antibalas de un policía local, causándole una fuerte contusión costal, aunque sin llegar a poner en peligro su vida. El agente fue trasladado al Hospital de Villamartín para ser sometido a diversas pruebas médicas.

El presunto autor del atraco, conocido en la localidad y con antecedentes por hechos similares, recibió impactos de bala en el tren inferior. Aunque inicialmente continuó caminando tras el tiroteo, terminó desplomándose en la vía pública, donde falleció antes de poder ser evacuado por los servicios de emergencia. La Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer con detalle el desarrollo del suceso y determinar todas las circunstancias del uso de las armas por parte de los agentes.

El tiroteo provocó momentos de gran tensión entre los vecinos. Numerosas personas que se encontraban en la plaza y en establecimientos cercanos buscaron refugio al escuchar los disparos, mientras que a través de grupos de WhatsApp comenzaron a difundirse avisos para que los vecinos permanecieran en sus domicilios y evitaran así acercarse a la zona. La plaza permaneció acordonada durante varias horas, a la espera del levantamiento del cadáver.