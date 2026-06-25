Piden colaboración ciudadana para encontrar al joven que atropelló a una pareja y su bebé y mató a su perra en Sevilla

La muerte de una perra tras ser atropellada por una bicicleta eléctrica en el paseo del río Guadalquivir ha reabierto el debate sobre la seguridad de la circulación de este tipo de vehículos en las zonas de uso compartido de Sevilla. El suceso ocurrió en la noche del pasado domingo, 21 de junio, cuando una familia –junto a su bebé de tres meses– paseaba por el paseo Rey Juan Carlos I, justo entre el Puente de la Barqueta y el Puente del Alamillo.

Según ha resaltado la dueña del animal, la familia caminaba por el paseo junto a su marido, su bebé de tres meses y su perra, llamada Indi, cuando una bicicleta eléctrica arrolló al animal a la altura del restaurante Bonobo Terraza. El impacto fue de tal gravedad que la perra falleció a consecuencia de dicho atropello. El joven que manejaba la bici paró y se preocupó por lo ocurrido, dándole a la familia un número de teléfono móvil que resultó ser erróneo. Ahora se encuentran en el limbo sin tener acceso a la persona que llevó a cabo tal sufrimiento. La familia, por su parte, lo único que pide ahora mismo es ayuda de la ciudadanía para poder identificar a esa persona y resolver la situación de la manera más responsable posible.

El accidente tuvo lugar en uno de los lugares más transitados de la ciudad, utilizado a diario por familias, corredores, ciclistas, pescadores y personas que pasean junto al río. La muerte del animal ha generado numerosas reacciones en redes sociales y ha vuelto a poner sobre la mesa la convivencia entre peatones y vehículos eléctricos como patinetes y bicicletas en este tipo de entornos en la ciudad.

Los propietarios sostienen que la circulación de bicicletas y patinetes eléctricos a velocidades elevadas en zonas con una gran presencia de peatones supone un riesgo evidente para niños, personas mayores, mascotas y cualquier persona que transite este tipo de espacios. Aunque las circunstancias del atropello no han trascendido, el caso ha servido para abrir nuevamente el debate sobre la necesidad de reforzar el control de estos vehículos en determinadas áreas de la ciudad y sobre el cumplimiento de las normas de circulación vigentes.

Una petición para cambiar la normativa

Tras los hechos acaecidos, la familia ha impulsado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para reclamar una regulación más estricta de la circulación de bicicletas y patinetes eléctricos en Sevilla.

Entre las medidas propuestas figuran la creación de zonas específicas para estos vehículos en los espacios compartidos con los peatones, el establecimiento de mayores controles de velocidad y la implantación de un sistema obligatorio de identificación que facilite la localización de los responsables en caso de accidente.

Los impulsores de la iniciativa aseguran que la pérdida de su perra Indi les ha llevado a promover esta campaña con el objetivo de evitar que otras familias tengan que pasar por una situación similar. De igual forma, piden al Ayuntamiento que estudie nuevas medidas para mejorar la seguridad de peatones y mascotas en los paseos más concurridos de la ciudad hispalense.