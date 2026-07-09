Desmanteladas seis fábricas ilegales de tabaco con más de 20 millones de cigarrillos en Sevilla y Huelva

La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones criminales internacionales dedicadas a la fabricación y distribución de tabaco de contrabando tras una amplia operación desarrollada en distintos puntos de España y coordinada con numerosos organismos policiales europeos. El dispositivo se ha saldado con la detención de 50 personas, el desmantelamiento de seis fábricas ilegales de tabaco y la intervención de más de 20 millones de cigarrillos, además de 38’4 toneladas de hoja y picadura de tabaco valoradas en más de diez millones de euros.

La operación se ha llevado a cabo mediante 23 registros practicados en domicilios, inmuebles y naves industriales de las provincias de Sevilla, Huelva, Murcia, Alicante, Cuenca y Toledo. Según la investigación, las organizaciones producían cigarrillos falsificando marcas de reconocido prestigio y distribuían posteriormente la mercancía tanto en España como en otros países europeos.

La investigación comenzó hace más de siete años, cuando la Guardia Civil recibió información procedente de agencias europeas sobre la actividad de varios grupos criminales con presencia en distintos países de la Unión Europea. El principal investigado era un ciudadano polaco que, según los investigadores, llevaba vinculado a este tipo de actividades desde 2016 y se desplazaba de forma itinerante por España.

A lo largo de la investigación se desarrollaron actuaciones policiales en 2021 y 2023 que permitieron ampliar las pruebas y comprobar que la estructura de estas organizaciones era más compleja de lo previsto inicialmente. Los investigadores detectaron una red de fábricas clandestinas que no sólo abastecía a los grupos investigados, sino también a terceras organizaciones con conexiones en Portugal, Francia e incluso con posibles ramificaciones en Reino Unido.

Las instalaciones estaban perfectamente organizadas para asumir todas las fases del proceso de producción, desde la fabricación hasta el empaquetado y almacenamiento del tabaco. Además, disponían de espacios habilitados como residencia permanente para los trabajadores. La Guardia Civil ha destacado que las condiciones variaban según el rango dentro de la organización: mientras los responsables disponían de alojamientos con mejores condiciones, el resto de los operarios vivía hacinado en espacios precarios dentro de las propias naves industriales.

Durante los registros también fueron incautados 18 vehículos, armas de fuego, numerosos dispositivos electrónicos encriptados y alrededor de 170.000 euros en efectivo. Entre los detenidos figuran dos personas que se encontraban huidas de la justicia polaca y que ya han sido puestas a disposición de las autoridades competentes de ese país.

La investigación ha sido dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el apoyo de unidades de la Policía Judicial de varias provincias y la colaboración de organismos como Europol, OLAF, la Policía Central de Investigaciones de Polonia, la Gendarmería Nacional Republicana de Portugal y el Servicio de Investigación Criminal de Aduanas de Lituana, además de otros cuerpos policiales europeos. Las operaciones, denominadas «Vernisa» y «Maidan-Cigalike», continúan abiertas y la Guardia Civil no descarta nuevas actuaciones. Siete de los investigados, por su parte, permanecen en prisión provisional.