Cielos despejados y temperaturas variables en Andalucía según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán hoy, 8 de julio de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, aunque se esperan intervalos de nubes altas por la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros, mientras que las máximas descenderán en el litoral atlántico y ascenderán en la zona mediterránea, sin apenas cambios en el resto de las provincias. Los vientos serán flojos y variables, proporcionando un ambiente calmo.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 8 de julio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo se despereza lentamente sobre Sevilla, donde la mañana se presenta despejada y con temperaturas suaves que rondan los 23 grados. A medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará máximas de hasta 40 grados, ofreciendo un calor que, combinado con una humedad relativa cercana al 95%, hará que el ambiente se sienta pesado. Sin embargo, la brisa del sur, que sopla a unos 5 km/h, brindará un respiro refrescante en las horas más cálidas.

Ya por la tarde, el firmamento mantendrá su carácter despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza antes de que se oculte tras el horizonte a las 21:47. A lo largo de la jornada, no se prevén lluvias, lo que anima a disfrutar del aire libre y de las horas de luz, que hoy se extenderán casi 15 horas. Al caer la noche, las temperaturas descenderán a unos agradables 22 grados, invitando a pasear por las calles y plazas de la ciudad.

Córdoba: cielos grises y posibles lluvias

Córdoba despierta bajo un manto de incertidumbre, mientras el viento sopla con fuerza y las nubes se agrupan en el horizonte, prometiendo un día de sorpresas. La mañana inicia fresca, con temperaturas alrededor de los 22 grados y una leve brisa del sureste que apenas siente al recorrer los rincones de la ciudad, pero las cosas cambiarán rápidamente.

A medida que la tarde avanza, la temperatura alcanzará los 42 grados y el cielo se tornará más gris, anticipando lluvias y ráfagas de viento que pueden superar los 30 km/h. Con una sensación térmica de hasta 43 grados, se recomienda a los cordobeses estar preparados y no olvidar un paraguas, pues la inestabilidad promete no dejar a nadie indiferente.

En Huelva, cielos despejados y ambiente cálido

El tiempo en Huelva se presenta estable con cielos mayormente despejados a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 34 grados, ofreciendo una jornada cálida y agradable, ideal para disfrutar al aire libre. Algunas brisas suaves podrían notarse, pero sin ningún aviso de lluvias.

Una buena opción sería aprovechar el ambiente tranquilo para pasear por el centro o disfrutar de una buena lectura en el parque. Este es un magnífico día para explorar o simplemente relajarse en las terrazas locales.

Ambiente perfecto para disfrutar al aire libre en Cádiz

Esta mañana, Cádiz despierta con un cielo despejado que promete ofrecernos una jornada agradable. La temperatura mínima ronda los 23 °C, mientras que la brisa del sur soplará a unos suaves 15 km/h. Con una probabilidad de lluvia inferior al 20%, no esperamos sorpresas húmedas en las primeras horas. A medida que avance el día, alcanzaremos una máxima de 31 °C y aunque la sensación térmica podría llegar a los 33 °C, el ambiente se mantendrá fresco gracias a la escasa humedad, que oscilará entre el 20% y el 90%. Con 14 horas de luz, tendremos tiempo suficiente para disfrutar del sol que se ocultará a las 21:45.

Por la tarde, el cielo se mantendrá soleado y despejado, ideal para aquellos que buscan actividades al aire libre. Las temperaturas se mantendrán agradables, con valores de 26 °C, mientras que la brisa será un alivio en el calor, como un compañero fiel que llega a 20 km/h. La sensación térmica, sin embargo, podría aumentar ante la falta de nubes. En resumen, se presenta un día perfecto para disfrutar de la belleza gaditana, con un tiempo perfecto y sin preocupaciones de lluvia.

Jaén: día soleado y caluroso al máximo

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido que invita a disfrutar del aire libre, con temperaturas que rondan los 28 grados. A medida que avance el día, se espera que el sol continúe brillando intensamente, elevando la temperatura hasta alcanzar un máximo de 41 grados por la tarde, lo que promete ser un día caluroso y soleado. Recuerda llevar ropa ligera y mantenerte hidratado, ya que el calor puede hacerse sentir intensamente.

Cielos despejados con chubascos a la vista en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar de un fresco amanecer con temperaturas que rondan los 23 grados. A medida que avanza la jornada, el sol se intensificará, dejando un rastro de calor que elevará el mercurio hasta los 35 grados durante la tarde, acompañada de una leve brisa que soplará del sureste a 10 km/h.

Sin embargo, la calma matutina dará paso a un cambio ligero: se anticipan chubascos intermitentes hacia media mañana y posibles precipitaciones durante la tarde-noche. Es recomendable llevar un paraguas para no ser sorprendido por la humedad, que podría alcanzar el 80%, mientras que la sensación térmica podría llegar a los 37 grados.

Granada: cielo despejado y ambiente agradable

La jornada en Granada se presenta con cielos despejados y una temprana brisa suave que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana. Con temperaturas que ronda los 23 grados, el ambiente resulta agradable, ideal para salir a caminar o tomar un café al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que el sol se mantenga radiante, alcanzando una temperatura máxima de hasta 23 grados por la tarde. La sensación térmica podría incluso llegar a los 40 grados, así que no olvides llevar una botella de agua y protectores solares si planeas estar afuera.

Almería: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la madrugada, con temperaturas mínimas alrededor de 24 °C. Conforme avance la mañana, el termómetro comenzará a escalar, alcanzando un máximo de 34 °C a media tarde, bajo un sol radiante y una ligera brisa de viento del este, que soplará a 10 km/h.

A medida que caiga la tarde, se recomienda buscar refugio del calor, ya que la sensación térmica podría alcanzar hasta los 35 °C. La humedad se mantendrá moderada, con picos del 75 %, creando un ambiente cálido. Practicar la hidratación es esencial para disfrutar del día sin contratiempos, especialmente a la hora de la puesta del sol, prevista a las 21:31.