El Ayuntamiento socialista de Lopera (Jaén) lleva un año sin convocar el pleno municipal

El Ayuntamiento de Lopera (Jaén), gobernado por el PSOE, acumula cerca de un año sin celebrar un pleno municipal, una situación que mantiene bloqueadas decisiones de especial relevancia para el municipio y que, según distintas fuentes conocedoras del funcionamiento de la administración local, dificulta la adopción de acuerdos sobre asuntos como el futuro de la residencia de mayores, la aprobación inicial del Plan de Protección Paisajística de la localidad o la suspensión cautelar de las licencias municipales para la implantación de instalaciones fotovoltaicas.

La ausencia de convocatorias plenarias coincide con el momento en el que la continuidad de este centro residencial se ha convertido en una de las principales preocupaciones del municipio. Precisamente, las posibles soluciones para garantizar la viabilidad de la residencia requieren la tramitación de expedientes y la aprobación de acuerdos por parte del pleno de la corporación municipal, el órgano competente para adoptar decisiones de este calado.

Según la información recabada por OKDIARIO, el primer contacto entre el Ayuntamiento y la congregación religiosa propietaria del inmueble se produjo a mediados de diciembre del pasado año. Sin embargo, no fue hasta mediados de mayo cuando el Consistorio comenzó a dar pasos para estudiar una posible solución a la situación de la residencia.

La propuesta que actualmente está sobre la mesa pasa por que las religiosas cedan el edificio para que sea el propio Ayuntamiento quien asuma la gestión del servicio residencial. Todo ello debido a que las monjas no quieren ceder este edificio a una empresa privada, al perder, por ende, el fin social por el que se creó. No obstante, esa posibilidad exige la adopción de acuerdos administrativos y políticos que deben ser debatidos y aprobados por el pleno municipal, algo que no puede producirse mientras continúe sin convocarse este órgano de representación.

Fuentes conocedoras del expediente sostienen que se trata de una «decisión política» que debe contar con la participación de todos los grupos municipales, ya que implica compromisos económicos y administrativos que no pueden adoptarse únicamente desde la Alcaldía.

La situación económica de la residencia también ha contribuido a agravar el problema. Durante años, funcionó gracias al trabajo de las religiosas, pero el progresivo proceso de jubilación de las hermanas ha obligado a contratar personal para cubrir turnos, vacaciones, bajas laborales y pagas extraordinarias, incrementando notablemente los costes de funcionamiento.

A ello se suma que los residentes abonan alrededor de 1.500 euros mensuales por plaza, una cantidad inferior al coste aproximado de una plaza concertada, situado en torno a los 2.014 euros. Esa diferencia económica ha generado un importante desequilibrio financiero que hasta ahora han venido soportando las propias religiosas.

Entre las alternativas planteadas figura que el Ayuntamiento asuma la gestión de la residencia e incorpore una partida específica en los presupuestos municipales destinada a garantizar la viabilidad del servicio y mantener abierta una infraestructura considerada esencial para los vecinos de Lopera.

Mientras tanto, la incertidumbre sobre el futuro del centro ya está teniendo consecuencias. La ocupación de la residencia habría descendido de 25 a 18 usuarios debido a la inseguridad que genera la falta de una solución estable, lo que agrava aún más la situación económica del servicio.

Además, el conflicto ha llegado al Defensor del Pueblo, al que se ha solicitado su intermediación para intentar desbloquear una situación que se prolonga desde hace meses y que preocupa tanto a las familias como a los trabajadores del centro.