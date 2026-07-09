Andalucía: cielos despejados y descenso de temperaturas según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados dominarán hoy, 9 de julio de 2026, en el conjunto del territorio andaluz. Solo se espera la presencia de algunas nubes bajas matinales en la vertiente atlántica, sin descartar brumas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios en el litoral mediterráneo, pero experimentarán un notable descenso en el resto, especialmente en Cádiz. Los vientos serán flojos y variables, con intervalos moderados por la tarde y poniente fuerte en el Estrecho a partir del mediodía.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 9 de julio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo se despereza lentamente en Sevilla, mostrando algunos destellos de luz que prometen un día atractivo. Con temperaturas que alcanzarán los 36 grados, la jornada se presenta calurosa desde temprano, con una mínima de 20 grados que invita a disfrutar del fresco matutino. Aunque el sol se asoma con ganas, no se esperan lluvias que interrumpan el disfrute de esta cálida mañana.

Ya por la tarde, la temperatura seguirá en ascenso y el ambiente se sentirá algo pesado dado el nivel de humedad. Con un viento que soplará moderadamente a unos 20 km/h, habrá momentos en que podría incomodar si planeas actividades al aire libre. El sol se despedirá a las 21:46, dejando tras de sí un día colmado de luz y calor, ideal para una agradable velada sevillana.

Córdoba: cielo cambiante con posibles lluvias

El cielo cordobés se despierta nervioso, con un soplo de viento fuerte que acaricia las calles y promete un día extraño. Nubes grises se asoman en el horizonte, dejando entrever que la tranquilidad habitual de la mañana podría verse interrumpida por lluvias. La temperatura se mantiene fresca, rondando los 20 grados y la sensación térmica podría oscilar entre los 19 y 39 grados a medida que avanza el día.

Mientras la mañana transcurre en un ambiente templado, la tarde promete un giro drástico con lluvias que podrían ser intensas y rachas de viento que superarán los 30 km/h. La humedad alcanzará niveles significativos, causando un agarrotamiento en el ambiente. Mejor no olvidar el paraguas y prepararse para un día lleno de sorpresas.

En Huelva, ambiente templado y sereno ideal para pasear

El tiempo se presenta estable y templado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 32 grados. Durante la mañana habrá algunas nubes, pero sin probabilidades significativas de lluvia. Un ligero viento del sureste acompañará la jornada, aportando frescura sin ser intrusivo.

La tarde promete ser ideal para disfrutar de un paseo al aire libre, aprovechando el ambiente sereno para realizar actividades cotidianas. Un día perfecto para relajarse y disfrutar de la belleza local sin preocupaciones.

Amanecer agradable y algo nublado en Cádiz

La jornada comienza en Cádiz con un amanecer agradable, donde el sol asoma a las 07:14, dando paso a un día que promete calidez. Con temperaturas que alcanzarán los 27 °C y una sensación térmica que podría llegar hasta los 29 °C, el ambiente se sentirá un poco pesado, especialmente debido a la humedad que oscila entre el 60 % y el 95 %. El cielo estará parcialmente nublado, permitiendo que algunos rayos de sol brillen a lo largo de la mañana.

A medida que avance la tarde, las nubes continuarán en escena, pero no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de una jornada sin sobresaltos. Las temperaturas por la tarde se mantendrán agradables, mientras el viento soplará del sur-oeste a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que pueden llegar hasta los 35 km/h, así que se recomienda precaución. La puesta del sol se producirá a las 21:45, brindando más de 14 horas de luz a esta tranquila jornada.

Jaén: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas de la jornada en Jaén nos traen un cielo despejado y un ambiente calido, con temperaturas alrededor de los 26 grados. El viento soplará de manera suave, lo que nos permitirá disfrutar de una mañana agradable y soleada. A medida que avancemos hacia la tarde, el sol continuará brillando, elevando el termómetro hasta alcanzar los 37 grados, así que es recomendable llevar ropa ligera e hidratarse bien. La noche ofrecerá un respiro, con temperaturas más suaves que rondarán los 27 grados, ideal para disfrutar del aire fresco.

Calor intenso y rachas de viento en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitan a disfrutar de un agradable despertar en Málaga. A medida que avanza la mañana, el calor comenzará a intensificarse, alcanzando los 24 °C, pero por la tarde el mercurio se disparará hasta los 36 °C, generando un contraste notable.

A medida que se acerque la noche, es recomendable hidratarse adecuadamente, ya que las rachas de viento podrían aliviar momentáneamente la sensación térmica, pero se mantendrán los niveles de humedad bastante elevados. ¡Prepárense para un día de calor veraniego en la Costa del Sol!

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

Esta jornada se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido, donde la sensación térmica alcanzará los 37 grados. La mañana transcurrirá con temperaturas alrededor de los 22 grados, disfrutando de un día luminoso y soleado.

A medida que avance la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 21 grados, manteniendo esta calidez sin cambios significativos en el tiempo. Es recomendable salir con ropa ligera y aprovechar la luz del sol, que promete acompañarnos durante todo el día.

Almería: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado y temperaturas alrededor de 25 grados, lo que promete una mañana agradable. Con el avance del día, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 34 grados por la tarde, mientras que el viento soplará del suroeste a 25 km/h, aportando una sensación de frescura en el ambiente.

Sin embargo, a pesar de las condiciones mayormente soleadas, se recomienda precaución ante la humedad que alcanzará hasta el 85% en ciertos momentos. La tarde-noche se presenta tranquila, sin probabilidades de lluvia, permitiendo disfrutar de la puesta del sol a las 21:31 en un entorno cálido y apacible.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET