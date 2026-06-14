AEMET: Andalucía hoy con sol en el oeste y riesgo de tormentas en el interior

Hoy, 14 de junio de 2026, el tiempo en Andalucía se presenta variado. En el tercio occidental, disfrutarán de cielos despejados, mientras que en el resto de la región se prevén intervalos de nubes medias y altas con posibilidad de chubascos y tormentas, especialmente intensas por la tarde en el interior. Las temperaturas experimentarán un descenso en el oeste, mientras que en la vertiente mediterránea podrán subir y los vientos soplarán de manera floja a moderada.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 14 de junio

Brisa suave y sol radiante en Sevilla

El sol asomará tímidamente por el horizonte a las 07:02, iluminando un cielo mayormente despejado que se despereza lento. Con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 30 grados, el ambiente se sentirá cálido y agradable. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de chubascos es casi inexistente, lo que nos permitirá disfrutar de un día soleado, aunque con una brisa moderada del sur que alcanzará los 20 km/h y rachas máximas que podrían superar los 35 km/h, añadiendo un ligero toque de frescura.

Ya por la tarde, el termómetro promete alcanzar su punto álgido y aunque la sensación térmica podría llegar a los 30 grados, la humedad, que se mantendrá en un 40%, evitará que el ambiente se sienta demasiado pesado. Con la puesta del sol programada para las 21:45, disfrutaremos de más de 14 horas de luz, ideal para paseos al caer la tarde. No hay riesgo de lluvia, lo que garantiza que podremos disfrutar de una jornada agradable y despejada en Sevilla.

Córdoba: cielo nublado y posibilidad de lluvia

Una brisa fresca recorre las calles de Córdoba, anunciando un día de inestabilidad donde el cielo se llena de nubes grises que anticipan sorpresas en forma de lluvia. La mañana comienza en calma, con temperaturas suaves que apenas alcanzan los 19 grados, pero a medida que avanza el día, las nubes se condensan y la probabilidad de lluvia escala al 60%, transformando el ambiente en uno más cargado y expectante.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta templada y tranquila, la tarde promete un descenso térmico que podría llegar hasta 35 grados, junto con ráfagas de viento que soplarán a 45 km/h. La humedad, que puede llegar hasta un 75%, podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa. Es un día perfecto para no olvidar el paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad.

En Huelva, cielo parcialmente nublado y tranquilo

El tiempo en la ciudad se presenta estable, con un cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 26 grados, ofreciendo una jornada templada. Aunque hay algunas probabilidades de lluvia por la mañana, las condiciones de viento serán suaves, haciendo que el día transcurra sin grandes sorpresas.

Con un ambiente tranquilo y acogedor, es ideal para pasear por el parque o disfrutar de una charla al aire libre. Aprovecha la moderada brisa del sur y el buen tiempo para realizar tus actividades diarias con comodidad.

Ambiente agradable con algunas nubes en Cádiz

Esta jornada amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado que irá adoptando un aspecto más claro a medida que avance la mañana. La temperatura mínima de 21 °C se sentirá algo fresca, pero con una sensación térmica máxima que alcanzará los 24 °C. Hay una probabilidad de lluvia del 35% por la mañana, aunque las precipitaciones son poco probables en la tarde y noche, cuando el ambiente se tornará más despejado y cálido. La humedad relativa ronda un 60%, lo que mantendrá el ambiente agradable durante el día.

A lo largo de la jornada, el viento soplará del sureste a una velocidad media de 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar 8 km/h, lo que lo convierte en un día sin viento fuerte. Con el sol saliendo a las 07:06 y poniéndose a las 21:44, los gaditanos disfrutarán de casi 15 horas de luz solar. En resumen, será un día fresco al inicio, pero que irá calentándose, ideal para pasear y disfrutar del buen tiempo en la costa.

Jaén: cielo nublado con probabilidad de lluvia

La mañana en Jaén se presenta con un cielo nublado y un ambiente algo fresco, con temperaturas mínimas que rondan los 19 grados. Aunque algunas brumas matinales pueden hacer su aparición, se espera que la jornada evolucione hacia un aumento de la temperatura, alcanzando hasta 32 grados por la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia en la tarde-noche es alta, así que es recomendable llevar un paraguas a mano y optar por ropa ligera que permita adaptarse al calor y la posible lluvia.

Cielo gris con posibilidad de lluvia en Málaga

Las primeras horas traen consigo un cielo gris y fresco, con temperaturas que rondarán los 22°C. A medida que avanza la mañana, hay posibilidad de algunas lluvias intermitentes, pero el sol comienza a asomarse y la temperatura se eleva hacia los 29°C.

Por la tarde, se prevé un descenso en la probabilidad de lluvia, aunque pueden ocurrir algunas precipitaciones. Con vientos moderados del sur y una humedad que se mantendrá variable, se aconseja llevar un paraguas si se planea salir, especialmente en las horas posteriores a la tarde, cuando el cielo permanecerá nublado.

Granada: ambiente fresco con probabilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta nublada y con un ambiente fresco, donde las brumas pueden dar paso a algunas gotas intermitentes. Las temperaturas rondarán los 18 grados, pero la sensación térmica podría sentirse un poco más intensa con la humedad en aumento.

A medida que avanza el día, se intensificará la probabilidad de lluvia, especialmente durante la tarde y la noche, alcanzando máximas de hasta 95%. Es recomendable llevar paraguas y vestir de manera cómoda, ya que la temperatura podría llegar a los 33 grados en su punto más cálido.

Almería: ambiente fresco con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 22°C, mientras se observan nubes que avanzan por el cielo almeriense. A medida que el día avanza, el mercurio subirá hasta los 29°C, aunque se prevén chubascos intermitentes desde media mañana y una probabilidad de lluvia del 40% en la tarde-noche.

Con el viento del sur soplando a 25 km/h y rachas que podrían alcanzar los 55 km/h, es recomendable llevar un paraguas al salir. La humedad relativa alcanzará un 70%, acentuando la sensación térmica, que podría llegar hasta los 28°C. No olvide disfrutar de la salida del sol a las 06:50 antes de que el clima cambie.