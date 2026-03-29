Ha llegado a Prime Video la película que pasó desapercibida en 2022, pero es puro oro: basada en un libro de Agatha Christie

El streaming ha preferido priorizar el auge de los true crime, buscando un acercamiento morboso a la realidad de los casos de homicidios, que apostar por los relatos detectivescos pegados al terreno de la ficción. Sí, existen excepciones como la trilogía de Puñales por la espalda de Netflix o Poker face de SkyShowtime, pero si analizamos la cantidad de proyectos lanzados por las plataformas, los documentales criminales ganan de goleada. No obstante, los amantes del whodunit (novela policíaca) con una suscripción a Prime Video están de enhorabuena: la marca acaba de estrenar una adaptación fantástica del universo de Agatha Christie.

No, no nos referimos a la miniserie de Las siete esferas o a El misterio de Pale Horse. Hablamos de de uno de los libros insignia de la novelista, Muerte en el Nilo. Estrenada en 2022, la versión cinematográfica dirigida y protagonizada por Kenneth Branagh fue un tanto ignorada en el momento de su estreno. No lo tuvo fácil. La producción pasó por varias complicaciones en su desarrollo, incluyendo en ella dos sucesos históricos desafortunadamente coincidentes. El primero la compra de Fox por parte de Disney y después, los desastrosos efectos en el mercado de la exhibición para la pandemia. Muerte en el Nilo estaba programada originalmente para 2019 y terminó estrenándose en 2022. A esto debemos sumarle las polémicas del reparto. Letita Wright tuvo varias declaraciones en contra de las vacunas y Armie Hammer acumulo toda una serie de denuncias sexuales y acusaciones de canibalismo.

Aún así, la cinta terminó recaudando 137 millones de dólares en todo el mundo. Debido a los costes y los retrasos, la cinta no terminó siendo un ejercicio demasiado rentable. Aunque sí demostró la apetencia de un público que quería seguir viendo en la gran pantalla a los repartos repletos de estrellas encarnando a los personajes del ecosistema de misterios de Hércules Poirot.

Prime Video y el éxito de Agatha Christie

Muerte en el Nilo forma parte de una trilogía temática que Branagh inició con Asesinato en el Orient Express (2017), partiendo del famoso libro de la autora, pero teniendo muy presente la película homónima de Sidney Lumet de 1974, la cual ya consideró como fórmula de éxito aglutinar a todo un conjunto de leyendas de la actuación. Aquella historia contó con nombres de la talla de Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery y Anthony Perkins, entre otros. Mientras que en la versión modernizada, tuvimos al propio director dando vida a Poirot y al grupo de pasajeros interpretados por rostros como Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp y Penélope Cruz.

En Prime Video sólo tenemos disponible la segunda parte de estas adaptaciones de Agatha Christie, mientas que para ver Asesinato en el Orient Express y Misterio en Venecia (2023), los espectadores deben acudir a Disney Plus.

La trama de Muerte en el Nilo nos sitúa en unas vacaciones egipcias de Poirot, quien debe interrumpir su descanso cuando en un glamuroso barco de vapor, en medio de una luna de miel idílica, se produce un asesinato.

Acompañando a los intérpretes anteriormente mencionados, encontramos a Gal Gadot, Annete Bening, Ali Fazal, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey y Rose Leslie en el elenco principal.

¿Habrá más adaptaciones por parte de Branagh?

Actualmente, el actor y realizador británico se encuentra inmerso en otros proyectos. Pero tanto él, como la productora y los herederos de la escritora quieren que su saga de adaptaciones continúe.

No existe una confirmación oficial al respecto. Los principales rumores hablan de que el siguiente caso a adaptar por parte de Branagh podría ser el de El asesinato de Roger Ackroyd o Muerte bajo el sol.