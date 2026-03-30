7 thrillers españoles en Prime Video que son perfectos si ‘Zeta’ te ha dejado con ganas de más

Desde su estreno hace apenas dos semanas, Zeta se ha convertido en uno de los fenómenos españoles más virales en el streaming. Líder en más de 30 países, la cinta protagonizada por Mario Casas es otra prueba más del buen estado en el que se encuentra el cine de acción patrio y en la apetencia generalizada entre las plataformas por las historias de espionaje. Por eso y una vez pasado el reclamo inicial de la película dirigida por Dani de la Torre, repasamos los 7 mejores thrillers españoles que podemos encontrar en Prime Video:

7 thrillers españoles de Prime Video geniales si te ha gustado ‘Zeta’

1-‘Fatum’

Con un reparto encabezado por Luis Tosar, Álex García, Elena Anaya y Arón Piper, la trama de Fatum no tiene nada que ver con el mundo del espionaje. Pero en cambio, sí que lleva impreso en cada uno de sus planos la palabra «thriller» en mayúsculas. La sinopsis se centra en un adicto al juego que va a recuperar todo su dinero perdido gracias a un partido amañado. Desgraciadamente, justo cuando va a conseguirlo, un atracador entra a la casa de apuestas dispuesto a llevárselo todo.

2-‘Todos los nombres de Dios’

Con su ritmo de trabajo irrefrenable, no es de extrañar que Tosar encabece una buena parte de los repartos de los thrillers españoles que podemos encontrar en Prime Video. Aquí, el actor gallego se pone en la piel de Santi, un hombre que ha sido tomado como rehén por Hamza, el único terrorista que ha sobrevivido tras un atentado. El siempre adrenalínico Daniel Calparsoro nos pone bajo la perspectiva de una bomba humana caminando por las calles de la Gran Vía de Madrid.

3-‘Tierra de nadie’

Fue una de las grandes revelaciones del cine español el año pasado. No se llevó ningún premio, pero triunfó en el streaming bajo la aprobación unánime del público. Una especie de western gaditano que involucra a tres amigos y la peligrosa llegada de un nuevo cartel de la droga.

4-‘Adiós’

Zeta no es ni mucho menos, la primera vez de Casas en el género. Al igual que sucede con Tosar, la estrella del celuloide nacional ha comandado algunos de los mejores thrillers españoles del cine reciente y esta además, sólo puede disfrutarse desde Prime Video. Adiós es la historia de un hombre que sale de la cárcel y decide buscar venganza por la muerte de su hija. La trama explora lo delgados y difusos que pueden ser a veces los márgenes de la justicia.

5-‘Secuestro’

Con guion de Oriol Paulo, responsable de la trama de Zeta, Secuestro nos presenta a una abogada (Blanca Portillo) cuya vida da un vuelco tras el secuestro en el colegio de su hijo, Víctor. Este consigue regresar a casa, pero desgraciadamente el sospechoso queda en libertad. Es entonces cuando decide actuar, aunque sea en contra de todos sus principios.

6-‘Asedio’

Dirigida por Miguel Ángel Vivas y con un guion de Marta Medina, el argumento nos presenta a Dani (Natalia de Molina), una antidisturbios que en medio de un desahucio, descubre un dinero escondido y toda una trama corrupta. Deberá escapar de un lugar en el que no es bien recibida contando con la ayuda de una joven nigeriana víctima de dicho desahucio.

7-‘El hombre de las mil caras’

Seguramente estamos ante la mejor película de espías del cine español. Basada en hechos reales, el título de Alberto Rodríguez narra la historia de el ex agente secreto Francisco Paesa, en medio de plena crisis de los GAL. Paesa a través de una oportunidad increíble, intentará vengarse por fin del gobierno español.